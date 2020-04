SKEMA Business School obtient le renouvellement maximal pour son accréditation EQUIS





PARIS, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- SKEMA Business School vient d'obtenir le renouvellement de son accréditation Equis sur décision de l'Awarding Body de l'EFMD pour la durée maximale de 5 ans.

SKEMA appartient au cercle très fermé des écoles « full accredited » Equis qui compte aujourd'hui 15 écoles de management en France et 119 dans le monde.

Cette ré-accréditation vient récompenser la stratégie globale de l'école et reconnait la solidité du modèle et son excellence sur la scène mondiale. Le rapport souligne que SKEMA est « une business school dynamique et tournée vers l'avenir, avec une forte culture de collégialité et de solides structures de gouvernance internes et externes. » Il salue plus particulièrement les points suivants :

La stratégie globale et le positionnement très différenciants de l'école

et le positionnement très différenciants de l'école La diversité et la forte attractivité internationale de l'offre de programmes qui préparent les futurs talents de l'économie de la connaissance à relever les défis de l'économie globalisée,

de programmes qui préparent les futurs talents de l'économie de la connaissance à relever les défis de l'économie globalisée, La grande qualité de la Faculté et sa capacité à s'engager dans l'innovation pédagogique

et sa capacité à s'engager dans l'innovation pédagogique L'engagement et le professionnalisme des équipes sur tous les campus, la satisfaction des étudiants et leur fierté d'être « SKEMIENS » (selon leurs propres mots, SKEMA est « stimulante, diversifiée, mondiale, mémorable, innovante et entrepreneuriale) ».

sur tous les campus, la satisfaction des étudiants et leur fierté d'être « SKEMIENS » (selon leurs propres mots, SKEMA est « stimulante, diversifiée, mondiale, mémorable, innovante et entrepreneuriale) ». La stratégie élaborée pour l'Executive Education , appelée à encore se développer

, appelée à encore se développer L'empreinte territoriale ; le dynamisme et le soutien des partenaires sur les différents sites (entreprises, partenaires académiques, incubateurs, institutions publiques et privées...), l'école ayant trouvé le « bon modèle » pour développer des liens avec les pratiques des différents écosystèmes où elle est présente.

Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA Business School commente : « Je remercie l'ensemble des parties prenantes de l'école pour le travail accompli. Je souhaite que nous progressions et poursuivions notre propre chemin : dans les cinq années à venir, nous allons mettre en oeuvre notre nouveau plan stratégique SKY25. Nous veillerons tout particulièrement au renforcement de la « recherche à impact » au service des entreprises et de la société, à l'exécution d'une stratégie dédiée à la mission qui est la nôtre, plus que jamais au service de la transformation de la société, pour un monde meilleur et plus juste ».

