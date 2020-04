Les Services Commerce et Cycle de vie, d'Ingram Micro sont reconnus Meilleur prestataire logistique des Pays-Bas, dans le classement Emerce 100





L'unité commerciale stratégique d'Ingram Micro Inc. « Services Commerce et Cycle de vie » d'Ingram Micro a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue Meilleur prestataire logistique e-commerce des Pays-Bas, par Emerce, première plateforme média multicanal du pays, pour le commerce en ligne et le marketing.

Cette distinction a été publiée dans le rapport annuel Emerce 100, qui évalue 868 entreprises néerlandaises sur plusieurs segments verticaux, dont les services e-Commerce, à l'aide d'une échelle de 7 points. Dans sa catégorie, l'unité Services Commerce et Cycle de vie, d'Ingram Micro a été désignée Meilleur prestataire pour les entrepôts logistiques d'e-commerce, avec un score total de 6,5 sur 7. Le classement prend en compte plusieurs facteurs, dont la connaissance, le rapport qualité-prix, la fiabilité et la flexibilité.

Michiel Alting von Geusau, vide-président exécutif de l'unité Services Commerce et Cycle de vie, d'Ingram Micro, pour les régions EMOA et APAC, a déclaré : « Nous sommes honorés de figurer en tête du classement des prestataires pour les entrepôts logistiques d'e-commerce aux Pays-Bas. Outre la mise en oeuvre d'une technologie de pointe et de processus efficaces sur nos sites, notre équipe opérationnelle travaille en étroite collaboration avec nos clients pour satisfaire et, si possible, dépasser leurs besoins. Nous sommes heureux de voir notre engagement envers l'excellence, récompensé par le classement Emerce 100. »

Ingram Micro est fière de compter parmi ses clients, certaines des plus grandes marques européennes, qu'elle dessert depuis ses entrepôts néerlandais. Le vaste réseau de la société s'étend sur plus de 150 sites dans le monde entier, dont plusieurs en Europe, au Royaume-Uni et sur le continent américain.

À propos des Services Commerce et Cycle de vie, d'Ingram Micro

Les Services Commerce et Cycle de vie, d'Ingram Micro fournissent des solutions de chaîne d'approvisionnement et relient l'offre et la demande. De la logistique transfrontalière au dropshipping, en passant par la gestion des retours, la mise au rebut de ressources IT, le remarketing, la distribution et plus encore, nos solutions stimulent la croissance sur les marchés du commerce, de la technologie et de la mobilité.

Nous servons avec fierté des clients divers allant des marques à croissance rapide, jusqu'aux sociétés comptant parmi les 2000 plus grandes entreprises au monde. Nous nous engageons à assurer leur succès à l'aide de notre réseau d'entrepôts mondial, notre technologie de pointe, nos partenariats stratégiques, et nos décennies d'expérience dans les domaines de la logistique, de la mobilité et de l'ITAD.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 01:05 et diffusé par :