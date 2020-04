VVDN et STL annoncent une collaboration stratégique visant à concevoir, développer et fabriquer des solutions pour la 5G





GURUGRAM, Inde, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- VVDN, une entreprise spécialisée en ingénierie, cloud et fabrication de produits complets, a été choisie par STL (NSE : STRTECH), un intégrateur de réseaux de données à la pointe du secteur, comme partenaire d'ingénierie et d'ODM (production de concepts d'origine) pour le développement de quelques produits et solutions 5G à l'échelle locale.

Les services de conception et d'ODM de VVDN sont le fruit de plus de 13 ans d'expérience dans le domaine des réseaux et des télécommunications pour l'ingénierie, la fabrication et le support de produits complets. Les laboratoires et les centres d'excellence de VVDN offrent une expertise dans les domaines de la 5G, notamment le RAN 5G, les RF 5G, le cloud / numérique 5G, notamment l'orchestration du découpage (slicing) du réseau, les services oRAN / cRAN / vRAN, pour ne citer que cela.

STL est un intégrateur de réseaux de données à la pointe du secteur, qui offre des capacités essentielles en matière de connectivité optique et de solutions périphériques mobiles virtuelles. STL s'attache à donner aux opérateurs de réseaux mobiles les moyens de créer les meilleurs réseaux et à leur permettre de construire des réseaux d'accès filaires fixes et mobiles 5G ouverts, séparés et natifs du cloud.

Grâce à l'expérience de VVDN dans la fabrication de radios et à l'accent mis par STL sur les solutions périphériques, les deux entreprises vont, de concert, penser, concevoir et développer des solutions innovantes pour prendre en charge les infrastructures essentielles à la 5G. Ces solutions permettront aux opérateurs du monde entier de traiter des cas d'utilisation à déploiement multiple en observant un délai de mise sur le marché plus rapide.

Puneet Agarwal, cofondateur et président de la division sans fil chez VVDN Technologies a déclaré : « Ce partenariat avec STL joue un rôle important pour VVDN et arrive au bon moment, alors que VVDN fait des investissements conséquents en termes d'ingénierie de la 5G. L'objectif est de fournir des plateformes 5G complètes, intégrées et préalablement validées pour les petites cellules et les macro-unités de radio et de livrer le produit complet à STL. Notre ingénierie et notre fabrication sont entièrement équipées pour concevoir et développer des solutions radio 5G qui aideront STL à accélérer les déploiements de la 5G ».

M. Badri Gomatam, directeur technologique du groupe chez STL a déclaré : « La collaboration que nous allons mener avec VVDN est destinée à faire progresser l'évolution des petites cellules 5G et à épauler ainsi les opérateurs de télécommunications dans leur mission de déploiement des réseaux 5G. Par ailleurs, en adoptant une approche locale 'Make In India' des unités radio 5G, STL vise à cibler les opérateurs à l'échelle mondiale et à s'axer sur les entreprises privées pour des déploiements à grande échelle de la 5G ».

À propos de VVDN :

VVDN est une entreprise d'ingénierie et de fabrication de produits, axée sur la conception et la fabrication de produits complets dans plusieurs secteurs technologiques (5G et DC, vision, mise en réseau et Wi-Fi, Internet des objets, défense, cloud et applications).

Pour en savoir plus sur VVDN, veuillez visiter http://www.vvdntech.com

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd :

STL est un intégrateur de réseaux de données à la pointe du secteur.

Pour en savoir plus sur STL, veuillez visiter https://www.stl.tech/

