Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 14 avril 2020

Mardi 14/04/2020 POKER LOTTO Main gagnante: J-S, Q-H, 6-D, 9-S, J-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO3, 8, 10, 14, 35 & 36 No comp. 11. PICK-2: 9 9 PICK-3: 6 6 4 PICK-4:...

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada. Nous prenons des mesures sans précédent pour lutter contre l'épidémie de la COVID-19. L'une de ces mesures consiste notamment à évaluer les risques de façon...

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui une réduction temporaire des heures d'ouverture à certains points d'entrée à faible circulation le long de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis. Ces mesures...