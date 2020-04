Biolytic présente le synthétiseur d'ADN/ARN, Dr. Oligo 768XLc, grâce auquel la synthèse de 768 oligonucléotides vient de prendre de la vitesse





Biolytic Lab Performance Inc. a dévoilé son nouveau synthétiseur d'oligonucléotides, le Dr. Oligo 768XLc, la plateforme la plus avancée sur le plan commercial, pour la synthèse à haut débit d'acide nucléique. Conçu pour être exploité à la fois dans des installations de R&D et de production, il répond aux besoins des organisations axées sur les applications diagnostiques et thérapeutiques pour divers virus, maladies et affections, organisations pour lesquelles de grandes quantités d'ADN et d'ARN uniques sont essentielles aux produits, services et recherches en cours.

Les applications du synthétiseur incluent la synthèse de gènes, les kits de test de diagnostic génétique PCR/RT (PCR, siARN,/ARNi, miARN, CRISPR Cas9, traitements anti-sens et séquençage ADN/ARN), ainsi que des domaines plus étendus comme l'histoire évolutionnaire, la médecine légale, l'immunothérapie, le diagnostic et la recherche thérapeutique, ou d'autres applications comme le criblage à haut débit, les oligonucléotides modifiés, les squelettes mixtes, les LNA et la détection visuelle des ARN viraux tels que le COVID-19 après amplification RT-LAMP avec des amorces d'ADN.

Prêt à être utilisé

Le synthétiseur Dr. Oligo 768XLc inclut des protocoles entièrement testés et un milieu de synthèse initial de 384 puits de 2 à 100 nmol par puits, pour des débuts de synthèse clé en main. Disponible avec en option des capacités de collecte de trityle, ainsi que de dessalement et d'élution des oligonucléotides.

Réactions efficaces

Les résultats du nouveau système, en attente de brevet, de Biolytic montrent la plus haute efficacité possible en termes de réaction chimique en utilisant une quantité minimale de réactifs sur l'ensemble de nos instruments de la gamme Dr. Oligo XLc. Notre système permet de surmonter les difficultés en termes de rapport produits chimiques/consommation, et les incohérences de réaction occasionnées par la variabilité de débit de puits à puits, et autres problèmes typiques des milieux de synthèse à haut débit.

Caractéristiques

Mélange extrêmement efficace de tous les réactifs distribués dans chaque puits en utilisant notre système en instance de brevet. Le volume entier de réactif délivré dans chaque puits à réaction est soigneusement mélangé avec le produit de synthèse, permettant ainsi une utilisation optimale de tous les réactifs délivrés.

Délivre uniquement le volume nécessaire de chaque réactif pour obtenir l'excès molaire optimal et atteindre une efficacité de réaction proche de 100 %.

Conception et configuration simplifiées, facilitant les opérations et l'entretien, et réduisant les coûts d'exploitation.

Conceptions matérielles innovantes se traduisant par des efficacités jamais atteintes auparavant dans la synthèse à haut débit d'oligonucléotides. Ceci se traduit par une baisse des coûts de synthèse en conservant les bases/produits spécifiques uniques et très coûteux lors de la synthèse d'oligonucléotides innovants et uniques.

Un nouveau système de dépôt, en instance de brevet, dessert simultanément 16 buses et met fin à la complexité des conceptions précédemment disponibles. Ceci se traduit par une réduction des coûts d'entretien et d'exploitation, et une accélération du temps de synthèse.

Logiciel de production puissant offrant la capacité de synthétiser efficacement et rapidement des molécules complexes, tout en réduisant la consommation des blocs de construction de nucléotides modifiés, particulièrement coûteux.

À propos de Biolytic

Fondée en 1993, Biolytic® Lab Performance, Inc. conçoit et fabrique les synthétiseurs d'oligonucléotides les plus avancés au monde, ainsi que les accessoires de laboratoire associés. Grâce à plus de 25 ans d'expérience dans les processus de synthèse, de bout en bout et dans les équipements, ainsi qu'à ses connaissances approfondies et son assistance client, Biolytic persiste en tête de l'industrie de la synthèse des oligonucléotides.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.biolytic.com

