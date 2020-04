Cameco prolonge la suspension de la production de la mine de Cigar Lake et abandonne ses perspectives





SASKATOON, Saskatchewan, 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO; NYSE : CCJ) a annoncé aujourd'hui la prolongation de la suspension temporaire de la production dans la mine d'uranium de Cigar Lake, dans le nord de la Saskatchewan, en raison des effets persistants de la pandémie mondiale de COVID-19.

Le 23 mars, Cameco avait annoncé que l'exploitation de Cigar Lake était placée en phase d'entretien et de maintenance pendant quatre semaines, une période au cours de laquelle l'entreprise devait évaluer l'état de la situation et déterminer s'il y avait lieu de redémarrer la mine ou de prolonger la suspension de la production.

Les effets de la COVID-19 continuant à s'intensifier, nous avons déterminé que les effectifs de Cigar Lake devront rester à leur niveau réduit actuel pendant une durée prolongée. Les précautions et les restrictions mises en place par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, l'inquiétude croissante des dirigeants des communautés isolées du nord de la Saskatchewan et les difficultés à maintenir les mesures de distanciation sociale recommandées sur les sites à accès aérien si les effectifs étaient au complet ont été des facteurs essentiels pour parvenir à cette décision.

Cameco maintiendra donc l'installation en phase d'entretien et de maintenance pour une période indéterminée. Nous surveillerons la situation en permanence afin de déterminer à quel moment un redémarrage sécuritaire et durable sera possible.

Le minerai de Cigar Lake est traité dans l'usine d'Orano Canada Inc. à McClean Lake, une installation qui est également placée en phase d'entretien et de maintenance. Orano a également décidé de prolonger la suspension temporaire de la production de son usine de McClean Lake.

« Les défis mondiaux posés par cette pandémie ne faiblissent pas; en réalité, ils s'aggravent, a déclaré le président et chef de la direction de Cameco, Tim Gitzel. Nous devons donc rester vigilants et faire tout notre possible pour assurer la sécurité des personnes et des familles. Nous sommes particulièrement sensibles à la situation des communautés éloignées et isolées dans le nord de la Saskatchewan, qui représentent une part importante de la main-d'oeuvre de Cigar Lake ».

Les équipes d'entretien et de maintenance encore présentes sur les quatre sites d'extraction et de concentration de Cameco dans le nord de la Saskatchewan évoluent dans un environnement de travail sûr. Les conseils et les directives des autorités de santé publique sont rigoureusement suivis, et les effectifs réduits restant sur place se sont avérés beaucoup plus adaptés à la mise en place de mesures de distanciation physique et de sécurité renforcées.

Les décisions proactives qui ont été prises pour protéger nos employés et pour contribuer à ralentir la propagation du virus COVID-19 sont nécessaires et conformes à nos valeurs.

Compte tenu du développement rapide de la pandémie de COVID-19 et du grand nombre de paramètres variables qui en découlent, nous avons pris la décision d'abandonner nos perspectives pour 2020. Nous ferons le point sur nos activités dans notre rapport sur les résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés le 1er mai 2020, mais nous ne prévoyons pas de recommencer à fournir des informations sur les perspectives tant que nous ne disposerons pas d'une base suffisante pour évaluer les implications futures sur nos activités.

« En dépit des incertitudes liées à la pandémie de COVID-19, nous nous attendons à ce que notre entreprise soit résistante, a déclaré M. Gitzel. De nombreux gouvernements et de nombreuses communautés ont déclaré l'état d'urgence sur leur territoire, mais les centrales nucléaires de nos clients font partie des infrastructures essentielles nécessaires pour garantir la disponibilité de l'électricité 24 heures sur 24 et le bon fonctionnement des hôpitaux, des établissements de soins et des services essentiels. Nos clients vont donc avoir besoin d'uranium. En tant que fournisseur commercial indépendant et de confiance, nous continuerons à travailler avec eux pour répondre à leurs besoins.

La pandémie de COVID-19 a cependant perturbé la production mondiale d'uranium, aggravant les restrictions d'approvisionnement déjà observées dans le secteur depuis de nombreuses années. Nous estimons donc que le risque qui pèse sur l'approvisionnement en uranium est plus important que celui sur la demande en uranium, ce qui nous incite à mettre à nouveau l'accent sur la garantie d'un approvisionnement à long terme. Avec le temps, nous escomptons que ce regain d'intérêt pour la sécurité de l'approvisionnement fournira au marché les signaux dont les producteurs ont besoin et contribuera à compenser les coûts à court terme que nous pourrions encourir en raison des perturbations actuelles subies par notre activité ».

Notre bilan reste solide, et nous sommes bien placés pour gérer les risques de manière autonome. Grâce à l'exécution disciplinée de notre stratégie sur trois fronts - opérationnel, marketing et financier - nous nous attendons à disposer de la capacité financière pour faire face aux perturbations opérationnelles causées par la pandémie de COVID-19. Au 31 décembre 2019, nous disposions de 1,2 milliard de dollars en espèces et d'un milliard de dollars en dette à long terme avec des échéances en 2022, 2024 et 2042. En outre, nous disposons d'une facilité de crédit non utilisée d'un milliard de dollars. Nous nous attendons à ce que nos soldes de trésorerie et nos flux de trésorerie d'exploitation répondent à nos besoins de capitaux en 2020, et nous ne prévoyons donc pas de faire appel à notre facilité de crédit.

L'exploitation de Cigar Lake est détenue par Cameco (50,025 %), Orano Canada Inc. (37,1 %), Idemitsu Canada Resources Ltd. (7,875 %) et TEPCO Resources Inc. (5 %). Elle est exploitée par Cameco.

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium, une énergie indispensable à l'assainissement de l'air à travers le monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur du monde et que nos coûts d'exploitation sont faibles. Partout dans le monde, les services publics comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans émissions de carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

