COVID-19 - Réduction de service temporaire à certains postes frontaliers terrestres canadiens à faible circulation





OTTAWA, le 14 avril 2020 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui une réduction temporaire des heures d'ouverture à certains points d'entrée à faible circulation le long de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis. Ces mesures en réponse à la COVID-19 sont temporaires et entrent en vigueur le 15 avril 2020 à 23h59 HAE. Elles resteront en place jusqu'à nouvel ordre.

Le gouvernement du Canada continue d'adopter des mesures frontalières pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) au Canada. Tout voyage non essentiel pour entrer au Canada continue d'être interdit.

L'ASFC procédera à une réduction temporaire des heures d'ouverture à 27 endroits.

Les chaînes d'approvisionnement économiques et les échanges commerciaux resteront ouverts, et nous travaillerons à faciliter l'accès aux biens et aux services sans qu'il n'y ait d'interruption. Ainsi, ces changements ne devraient pas avoir d'incidence sur la circulation commerciale.

L'ASFC reste déterminée à s'assurer que les peuples autochtones peuvent continuer à se déplacer au sein de leurs communautés et entre elles, et qu'ils peuvent fournir des biens et des services essentiels et y avoir accès.

Faits en bref

La réduction temporaire des heures d'ouverture sera revue de façon continue à mesure que la situation évolue sur le plan de la santé publique.

Depuis le 21 mars, une restriction temporaire de 30 jours s'applique à tous les voyages non essentiels à la frontière canado-américaine, y compris, mais sans s'y limiter, les voyages pour le tourisme et les loisirs.

Les voyageurs autorisés à entrer au Canada seront informés de l'obligation d'auto?isolement de 14 jours imposée par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Cette mesure est obligatoire pour toutes les personnes qui entrent au Canada , même si elles ne présentent aucun symptôme, car elles risquent de développer des symptômes et d'infecter d'autres personnes. Les voyageurs qui présentent des symptômes recevront un masque et seront dirigés vers un professionnel de la santé.

seront informés de l'obligation d'auto?isolement de 14 jours imposée par l'Agence de la santé publique du (ASPC). Cette mesure est obligatoire pour toutes les personnes qui entrent au , même si elles ne présentent aucun symptôme, car elles risquent de développer des symptômes et d'infecter d'autres personnes. Les voyageurs qui présentent des symptômes recevront un masque et seront dirigés vers un professionnel de la santé. Les voyageurs devront également fournir leurs coordonnées et leur lieu d'isolement pour aider l'ASPC à surveiller et à appliquer l'obligation d'auto-isolement de 14 jours.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter (@FrontièreCan), joignez-vous à nous sur Facebook ou visitez notre chaîne sur YouTube.

Fiche d'information

COVID-19 - Réduction de service temporaire aux postes frontaliers terrestres canadiens

En réponse à la pandémie de la COVID-19, l'ASFC réduit temporairement les heures d'ouverture à 27 endroits à la frontière canadienne. Les modifications temporaires aux heures d'ouverture entrent en vigueur le 15 avril 2020 à 23h59 (HAE) et resteront en place jusqu'à l'expiration du décret en conseil interdisant l'entrée au Canada en provenance des États-Unis adopté en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. L'ASFC examine régulièrement ses opérations et des ajustements sont apportés au besoin.

Région du Pacifique : 3 points d'entrée



Point d'entrée de

l'ASFC Heures d'ouverture actuelles de

l'ASFC Nouvelles heures d'ouverture

temporaires de l'ASFC Cascade (Colombie-Britannique) de 8 h à minuit, 7 jours sur 7 (du premier samedi de novembre au deuxième samedi de mars) de 7 h à 23 h, 7 jours sur 7

(du deuxième dimanche de mars au premier dimanche de novembre) de 8 h à 20 h

7 jours sur 7 Nelway (Colombie-Britannique) de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7 de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7 Rykerts (Colombie-Britannique) de 8 h à minuit, 7 jours sur 7 (du premier samedi de novembre au deuxième samedi de mars) de 7 h à 23 h, 7 jours sur 7

(du deuxième dimanche de mars au premier dimanche de novembre) de 7 h à 17 h, 7 jours sur 7

Région des Prairies : 16 points d'entrée



Point d'entrée de

l'ASFC Heures d'ouverture actuelles de

l'ASFC Nouvelles heures d'ouverture

temporaires de l'ASFC Carievale (Saskatchewan) de 8 h à 21 h

(du deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre)

de 9 h à 22 h

(reste de l'année), 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, 7 jours sur 7 Carway (Alberta) de 7 h à 23 h, 7 jours sur 7 de 8 h à 18 h, 7 jours sur 7 Climax (Saskatchewan) de 9 h à 18 h (du deuxième dimanche de mars au 31 mai) de 8 h à 21 h (du 1er juin au 15 septembre) de 9 h à 18 h (du 16 septembre au premier samedi de novembre) de 10 h à 19 h (du premier dimanche de novembre au deuxième samedi de mars) 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi Coulter (Manitoba) de 8 h à 21 h, 7 jours sur 7 de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7 Del Bonita (Alberta) de 8 h à 21 h (du 1er juin au 15 septembre) 7 jours sur 7 de 9 h à 18 h (du 16 septembre au 31 mai) 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi Estevan (Saskatchewan) de 8 h à 21 (du deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre) de 9 h à 22 h (reste de l'année), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 9 h à 17 h, 7 jours sur 7 Goodlands (Manitoba) de 9 h à 22 h, 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, 7 jours sur 7 Gretna (Manitoba) de 8 h à 22 h, 7 jours sur 7 de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7 Lena (Manitoba) de 8 h à 21 h, 7 jours sur 7 de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi Monchy (Saskatchewan) de 9 h à 18 h (du deuxième dimanche de mars au 31 mai) de 8 h à 21 h (du 1er juin au 15 septembre) de 9 h à 19 h (du 16 septembre au premier samedi de novembre) de 10 h à 19 h (du premier dimanche de novembre au deuxième samedi de mars) 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi Northgate (Saskatchewan) de 8 h à 21 (du deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre) de 9 h à 22 h (reste de l'année) 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, 7 jours sur 7 Oungre (Saskatchewan) de 8 h à 21 h (du deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre) de 9 h à 22 h (reste de l'année) 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, 7 jours sur 7 Regway (Saskatchewan) 24/7 de 6 h à 22 h, 7 jours sur 7 West Poplar River (Saskatchewan) de 9 h à 18 h (du deuxième dimanche de mars au 31 mai) de 8 h à 21 h (du 1er juin au 15 septembre) de 9 h à 18 h (du 16 septembre au premier samedi de novembre) de 10 h à 19 h (du premier dimanche de novembre au deuxième samedi de mars) 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi Windygates (Manitoba) de 9 h à 22 h, 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, 7 jours sur 7 Winkler (Manitoba) de 8 h à 22 h, 7 jours sur 7 de 8 h à 18 h, 7 jours sur 7

Région du Québec : 8 points d'entrée



Point d'entrée de

l'ASFC Heures d'ouverture actuelles de

l'ASFC Nouvelles heures d'ouverture

temporaires de l'ASFC Chartierville (Québec) de 8 h à minuit, 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7 Frelighsburg (Québec) 24/7 de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7 Hemmingford (Québec) 24/7 de 9 h à 20 h, 7 jours sur 7 Highwater (Québec) 24/7 de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7 Lacolle Route 221 (Québec) 24/7 de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7 Lacolle Route 223 (Québec) 24/7 de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7 Morses Line (Québec) de 8 h à 16 h (tous les voyageurs) de 16 h à 8 h traitement à distance

(disponible uniquement pour les citoyens du Canada,

des États-Unis et les résidents permanents de l'un ou l'autre pays) de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7 traitement à distance (disponible uniquement pour les citoyens du Canada, des États-Unis et les résidents permanents de l'un ou l'autre pays) NOTA : Cet emplacement sera ouvert aux voyageurs seulement. Le circulation commerciale doit utiliser les points d'entrée de Frelighsburg ou de St-Armand. Trout River (Québec) 24/7 de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 21:40 et diffusé par :