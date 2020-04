Lusis Payments accueille Chris Curd au sein de son équipe TANGO AI Fraud





Lusis Payments, un innovateur mondial dans le domaine des logiciels de paiement essentiels, et de la technologie en science des données, se réjouit d'annoncer l'intégration de Chris Curd à son équipe TANGO AI Fraud. M. Curd rejoint la société en tant que directeur des Ventes, Répression des fraudes, dont les services sont mondiaux.

Lusis est surtout connue pour sa solution TANGO, un moteur de traitement des transactions en ligne pour les solutions essentielles, disponible 24 h/24 et 7 j/7, et couvrant les paiements, la vente au détail, la fidélisation, la finance, la fraude, les services publics et les transports. TANGO AI Fraud est une plateforme IA d'apprentissage automatique de pointe, développée par Lusis, et conçue pour compléter la plateforme de paiement de microservices TANGO. Dotée des toutes dernières technologies, et évolutive, TANGO AI Fraud apprend les algorithmes des clients pour détecter et empêcher les fraudes sur les comptes.

« Le fait de rallier Lusis en cette période était pour moi une évidence, car ses produits et ses architectures sont à la pointe de la protection contre la fraude. Je rejoins une excellente entreprise et une équipe qui comprend ce qui est nécessaire pour protéger les clients. Je suis heureux de faire partie d'une équipe qui fournit des services de classe mondiale à ses clients », s'est félicité Chris Curd. Professionnel chevronné de la technologie, M. Curd oeuvre dans l'industrie de la répression des fraudes et des paiements, depuis près de dix ans, ayant au cours de sa carrière travaillé dans des sociétés de premier plan, spécialisées dans les services de vente et d'assistance. Il est connu au sein du secteur pour son expertise en matière de fraude, ses offres clients personnalisées et sa capacité à maximiser leurs revenus et à réduire la fraude.

« Nous sommes ravis d'accueillir Chris Curd chez Lusis Payments, au sein de notre équipe TANGO AI Fraud, et sommes impatients de travailler avec lui pour fournir les meilleurs services de protection contre la fraude, à l'échelle du secteur », a déclaré Chris Black, chef des ventes pour la région EMOA. « Chris Curd bénéficie d'antécédents remarquables, et son expérience au sein de l'industrie de la répression des fraudes est exemplaire. Il sera un grand atout pour Lusis et nos clients. »

À propos de Lusis Payments

Lusis Payments est un prestataire innovant d'envergure mondiale, dans le domaine des logiciels et des services, destinés au secteur des paiements. La technologie d'avant-garde éprouvée de la société fonctionne dans de nombreux environnements matériels et d'exploitation. La plateforme TANGO, combinée à un savoir-faire qui permet d'atténuer les risques et de fournir un service client de confiance et de niveau élevé, constitue une proposition unique pour les organisations confrontées au défi de s'adapter aux besoins traditionnels et futurs de l'écosystème des paiements.

