Les dernières lignes directrices fédérales sur le contrôle de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée : une bonne initiative, mais il faut faire plus pour nos aînés, et dès maintenant





OTTAWA, le 14 avril 2020 /CNW/ - Alors que près de la moitié des décès dus à la COVID-19 au Canada sont liés à des éclosions dans des établissements de soins de longue durée, l'Association médicale canadienne (AMC) accueille favorablement les nouvelles lignes directrices provisoires du gouvernement fédéral sur la prévention de l'infection et le contrôle du virus dans ces établissements. Nous encourageons les gouvernements provinciaux et territoriaux à appliquer ces lignes directrices de manière uniforme dans l'ensemble des établissements de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées.

J'aimerais également souligner certaines mesures prises par des gouvernements provinciaux afin de protéger la santé des résidents et des employés : l'augmentation du salaire des employés concernés, au Québec, ainsi que l'augmentation des tests de dépistage et la disponibilité garantie de l'équipement de protection individuelle dans les établissements, en Ontario. Idéalement, il faudrait que des mesures comparables soient appliquées partout au Canada, mais c'est impossible sans un soutien accru.

Les soins aux aînés constituent déjà l'une de nos grandes priorités en temps normal, mais c'est encore plus vrai pendant la pandémie. L'AMC réclame depuis longtemps un plan exhaustif d'amélioration des soins aux aînés au Canada, avec les investissements requis pour y arriver. Les Canadiens vivent plus vieux que jamais, et ce changement démographique a déjà des répercussions considérables sur notre système de santé. La COVID-19 nous rappelle que tous les gouvernements doivent collaborer afin d'offrir un soutien et des soins optimaux à nos aînés.

Dr Sandy Buchman, président de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 18:03 et diffusé par :