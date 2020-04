Antidote Technologies annonce l'utilisation de son moteur de recherche d'essais cliniques intelligent dans le cadre du COVID-19 pour accélérer la mise au point d'un traitement et d'un vaccin au niveau mondial





Antidote Technologies, la société spécialisée dans l'engagement numérique de patients et ayant conclu des partenariats stratégiques au sein de l'écosystème du développement clinique, a annoncé aujourd'hui l'ajout des essais relatifs au COVID-19 à Antidote Matchtm, sa plateforme unique de recherche d'essais qui repose sur des technologies de pointe. Pour la première fois, les patients ont la possibilité d'utiliser la fonction de recherche d'Antidote pour être rapidement associés à des essais cliniques portant sur des composés destinés à traiter et à prévenir le COVID-19.

Antidote Match est le premier moteur de mise en correspondance d'essais cliniques ayant recours à des critères d'admissibilité structurés (basés sur les normes du secteur et des ontologies conçues sur mesure) et à des algorithmes exclusifs pour examiner l'admissibilité des patients en fonction de chaque essai. Lors de leurs recherches liées aux essais portant sur le COVID-19, les patients répondent à diverses questions relatives à leur santé et le moteur de mise en correspondance Antidote Match parcourt l'ensemble des essais COVID-19 de ClinicalTrials.gov, peu importe où ils sont menés, afin de faire concorder patients et études adaptées.

Le moteur de recherche d'Antidote est disponible sur le site Internet de la société et sur ceux des plus de 250 groupes de défense des patients auxquels Antidote prête son concours pour mener des recherches d'essais cliniques. « Antidote est une ressource très précieuse pour les familles désireuses d'obtenir des informations fiables et claires sur les essais cliniques, ainsi que pour les scientifiques espérant accélérer la mise au point de nouveaux traitements plus efficaces », a déclaré Michael Buckley, vice-président des relations publiques de la Fondation BrightFocus.

La recherche médicale est généralement un processus lent : il faut en moyenne dix ans pour qu'un médicament passe du stade de la découverte initiale à celui de sa commercialisation en pharmacie.1 « Le monde ne peut pas se permettre d'attendre dix ans dans la situation actuelle », a affirmé Laurent Schockmel, PDG d'Antidote. « Les recherches menées sur le COVID-19 sont urgentes et toutes les méthodes susceptibles d'accélérer la recherche devraient être explorées. Voilà pourquoi Antidote met cet outil de recherche gratuit à la disposition de tous. C'est simple : plus nombreux seront les patients à effectuer des recherches et à s'inscrire, plus les avancées permettant de mettre au point un traitement et un vaccin contre le COVID-19 interviendront rapidement. »

Les essais cliniques relatifs au COVID-19 ne peuvent pas progresser sans volontaires, à la fois infectés et en bonne santé. Pour faire partie de la solution au COVID-19, rendez-vous sur http://www.antidote.me/covid-19.

À propos d'Antidote

Antidote est une société active dans le domaine de la santé numérique, chargée d'une mission visant à accélérer la recherche médicale. Dans un monde où quatre-vingts pour cent des essais cliniques sont retardés ou interrompus en raison d'un manque de participants, Antidote utilise une méthode de recrutement extrêmement précise pour faire correspondre patients et essais cliniques ad hoc.2 Antidote établit un juste équilibre entre la technologie et l'humain pour donner lieu à un engagement des patients de haute qualité, grâce à l'intégration de technologies fondées sur les données, de son expertise numérique, d'une expérience approfondie dans le secteur, d'un vaste réseau de partenaires et de services de site personnalisés aux patients. Antidote a vu le jour sous le nom de TrialReach et est basée aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.antidote.me.

Références

PhRMA (2015). Biopharmaceutical Research & Development: The Process Behind New Medicines. Livre blanc. http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/rd_brochure_022307.pdf. Hargreaves, B. (mars 2016). Clinical Trials and their Patients: The Rising Costs and How to Stem the Loss. Pharmafile. http://www.pharmafile.com/news/511225/clinical-trials-and-their-patients-rising-costs-and-how-stem-loss.

