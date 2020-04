Blue Diamond Resorts désigne Jürgen Stütz vice-président principal des ventes, du marketing et de la distribution





TALLAHASSEE, Fla., 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, l'entreprise de gestion ayant connu la plus grande croissance dans les Caraïbes, accueille Jürgen Stütz dans son nouveau poste de vice-président principal des ventes, du marketing et de la distribution. Stütz possède plus de 29 ans d'expérience dans l'industrie hôtelière de luxe, en plus de solides antécédents en ventes et en marketing. Il est donc parfaitement placé pour générer le maximum de revenus pour Blue Diamond Resorts en augmentant les chiffres de vente, en mettant en oeuvre un réseau de distribution provenant de l'Amérique latine et en simplifiant le processus de ventes ainsi que les activités de revenus et de marketing à travers le vaste portfolio de Blue Diamond.



« La direction constante et efficace de Jürgen démontre sa capacité de multiplier les ventes ainsi que de hausser le taux d'occupation et de distribution, lesquels sont tous des éléments clefs dans la prochaine étape de croissance de notre entreprise », dit Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing. « Son expérience impressionnante ainsi que ses vastes connaissances de l'industrie internationale de l'hôtellerie sont parfaitement alignées avec la forte dynamique de Blue Diamond ».

Jürgen Stütz a débuté sa carrière en tant que Directeur des ventes et du marketing à l'Hotel Melia Bavaro et l'Hotel Paradisus Punta Cana en République dominicaine. Depuis, il a occupé de nombreux postes de direction dans les ventes et le marketing pour des entreprises hôtelières reconnus mondialement, y compris Sol Melia, Linder Hotels & Resorts, LTI-International Hotels et Melia Hotels International. Plus récemment, Stütz fut le Directeur des affaires pour Decameron Hotels & Resorts, où il gérait une équipe de 730 personnes à travers 34 hôtels, et ce, dans neuf pays. Dans le cadre de ce poste, il a d'ailleurs généré plus de 480 millions de dollars en revenu annuel.

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lequel compte 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Blue Diamond Resorts est une entreprise de gestion hôtelière proposant des complexes divers répondant aux exigences de chaque marché, incluant des propriétés destinés à une variété d'intérêts et de budget, tant pour les escapades élégantes entre adultes que pour les vacances remplies de plaisir en famille. Le concept primé All-In LuxuryMC des hôtels Royalton offre des services uniques comme la connectivité All-In ConnectivityMC, la diffusion garantie d'événements sportifs Sports Event GuaranteeMC ainsi que des commodités axées sur le bien-être dans les suites. La marque Hideaway at Royalton ainsi que l'élégant hôtel All Exclusivetm CHIC bu Royalton , lesquels sont réservés aux adultes, sont des propriétés pour adultes offrant des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l'intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses aires de jeux d'eau et ses parcs aquatiques ainsi que ses fabuleux miniclubs proposant des rencontres avec Toupie et BinouMC. Par ailleurs les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts quant à elle permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Startm, lequel comprend des expériences interactives et des articles commémoratifs du cinéma, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts , une gamme d'hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter http://www.bluediamondresorts.com/fr/ .

