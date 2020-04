Suncor Énergie tiendra son assemblée générale annuelle en ligne





CALGARY, Alberta, 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra son assemblée générale annuelle à venir sous un format numérique en raison des préoccupations de santé publique entourant la COVID-19.



Suncor croit à la sécurité avant tout. La décision de tenir l'assemblée en ligne a été prise en réponse aux récentes mesures sanitaires mises en oeuvre par les gouvernements fédéral et provinciaux, et pour protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des employés, des administrateurs et autres parties intéressées de Suncor.

L'assemblée générale annuelle se déroulera à la date et à l'heure précédemment annoncées, soit le 6 mai 2020 à 10 h 30 (HR), et tous les actionnaires seront en mesure de participer à l'assemblée en ligne, y compris en votant sur les questions soumises à l'assemblée et en soumettant des questions à prendre en considération. Comme les années précédentes, les actionnaires peuvent voter par procuration avant l'assemblée.

Pour participer à l'assemblée, les actionnaires devront avoir accès à Internet pendant la durée complète de l'assemblée. Rendez-vous à https:/web.lumiagm.com/152121133 pour participer à l'assemblée. Les actionnaires trouveront des directives détaillées sur la participation à l'assemblée dans le guide de l'utilisateur pour l'assemblée générale virtuelle de Suncor disponible à https://www.suncor.com/fr-ca/centre-des-investisseurs/presentations-et-dates-cles.

