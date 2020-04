COVID-19 : concentrons notre expertise et nos énergies en CHSLD





MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se montre très préoccupé?par?la situation actuelle en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et invite les membres de la profession à répondre sans hésiter à la demande du gouvernement du Québec dans le but de contribuer au contrôle de la COVID-19 en CHSLD. « C'est un temps qui en appelle à la solidarité et à la collaboration interprofessionnelle. Notre priorité dorénavant est de renforcer la prestation de soins et services en CHSLD et d'intervenir auprès des personnes les plus vulnérables à la COVID-19. Pour celles et ceux qui jugent ne pas détenir les compétences nécessaires, il s'agit de mettre votre expertise à contribution avec compétence et diligence, et de demander assistance ou supervision afin d'être à même de collaborer », a déclaré Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Depuis les vingt dernières années, investi de sa mission de protection du public, l'OIIQ a fait de la prestation sécuritaire des soins et services?en CHSLD un enjeu de première instance, et il a multiplié ses actions et interventions en ce sens depuis 2003. Il a réaffirmé l'importance du déploiement de l'expertise infirmière en CHSLD, en quantité suffisante, et de la révision de la composition des équipes de soins. Les personnes hébergées ont des besoins de santé complexes et nécessitent une intensité de soins constante et élevée. Plusieurs autres ordres professionnels de la santé ont abondé dans ce sens et également dénoncé la situation en CHSLD.

On en convient, l'heure est à l'action et nous offrons toute notre collaboration dans le cadre des enquêtes en cours. Une réflexion s'imposera le moment venu, car la crise sanitaire de la COVID-19 a fait ressortir les limites des modèles de prestation existants. « Des solutions sont à notre portée pour répondre aux besoins des personnes âgées hébergées en CHSLD. Il est essentiel d'offrir des soins infirmiers de haut niveau dans ces établissements; l'évaluation de l'état de santé des résidents, la surveillance et le suivi clinique sont la clé pour y parvenir. Nous réitérons notre offre de collaboration à Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, dans le cadre de son projet de Maison pour aînés », a affirmé Luc Mathieu.

Nous devrons faire mieux collectivement en vue de répondre aux besoins de santé des personnes hébergées en CHSLD et l'OIIQ souhaite y contribuer. Il est dommage de constater qu'il aura fallu une crise sanitaire pour nous permettre d'en prendre toute la mesure.

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 78 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

