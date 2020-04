La SOCAN annonce la démission de son chef de la direction





Jennifer Brown nommée chef de la direction intérimaire

TORONTO, le 14 avril 2020 /CNW/ - La SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) annonce la démission de son chef de la direction, Eric Baptiste, et celle-ci prend effet immédiatement.

Jennifer Brown, vice-présidente principale de l'exploitation et du droit de reproduction, est nommée chef de la direction intérimaire et sera en poste pendant le processus formel de désignation d'un chef de la direction permanent.

«?Nous remercions Eric Baptiste pour son leadership au cours des 10 dernières années?», a déclaré Marc Ouellette, président du conseil d'administration de la SOCAN. «?Durant cette période, la SOCAN a connu une croissance soutenue et maintenu sa présence en tant que joueur clé au service des créateurs de musique au Canada et ailleurs dans le monde.?»

Avec la fin prochaine de son actuel contrat en tant que chef de la direction, Eric a conclu que le moment était venu de tourner la page et la décision de mettre fin maintenant à son mandat a été prise de concert avec le conseil d'administration.

Jennifer Brown est membre de l'exécutif de la SOCAN depuis près de 10 ans. Elle a été vice-présidente de la division des licences de l'organisation où elle travaille depuis plus de 20 ans.

La SOCAN, une organisation à but non lucratif, continuera de servir ses membres ainsi que ses activités de gestion des droits, d'émission de licences, de sensibilisation et de soutien pour l'industrie de la musique et du divertissement.

L'annonce de cette décision durant la crise de la COVID-19 est une coïncidence et l'exécutif de la SOCAN a l'entière confiance du conseil d'administration. L'organisation fonctionne au maximum de sa capacité.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 160?000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100?000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence «?Autorisé à vous divertir?». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion de droits -- notamment à travers ses filiales en propriété exclusive Dataclef et MediaNet ainsi qu'Entandem (une coentreprise mise sur pied avec RÉ:SONNE) --, la SOCAN est dédiée à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

