Le réseau de Cogeco Connexion démontre sa grande fiabilité durant la pandémie de la COVID-19





MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), est fière de répondre aux besoins accrus de ses clients durant la pandémie de la COVID-19 grâce à la capacité, la fiabilité et la robustesse de son réseau qui enregistre des sommets de consommation à l'heure du confinement, du télétravail, de l'utilisation de plateformes de formation en ligne et des loisirs numériques plus sollicités qu'à l'habitude.

« C'est grâce à nos investissements continus dans l'exploitation, la mise à jour et l'expansion de notre réseau hybride de fibre et de câble que nous sommes en mesure de répondre à l'augmentation actuelle de la demande et au besoin essentiel de connectivité en cette période de pandémie, » a déclaré Michel Blais, vice-président, réseaux, opérations et livraison technologique, Cogeco Connexion. « Nos techniciens sur le terrain et nos ingénieurs travaillent sans relâche pour surveiller activement le trafic et assurer la stabilité de notre réseau qui s'étend de Windsor, en Ontario, jusqu'à Gaspé, au Québec et qui dessert plus de 427 communautés dans diverses régions, toutes situées en dehors des grands centres urbains. »

Au cours du dernier mois, Cogeco Connexion a constaté une augmentation significative de l'utilisation de tous ses services :



Augmentation de l'utilisation de ses services Internet d'environ 60 % durant la journée et d'environ 25 % le soir;

Augmentation de 40 % du trafic pour ses services de vidéo sur demande et une croissance entre 20 % à 40 % des autres services de diffusion de vidéo, incluant Netflix;

Pour la téléphonie, 45 % d'utilisation supplémentaire a été constatée.

Depuis le début de ses activités en câblodistribution en 1972, Cogeco investit massivement dans l'infrastructure numérique afin de concevoir un réseau solide permettant d'offrir des services Internet, de télévision et de téléphonie qui répondent aux besoins grandissants des consommateurs résidentiels et d'affaires, tant sur le plan de la vitesse, du volume de données que de l'accès pour les régions rurales et moins bien desservies. Des investissements annuels de plus de 240 millions $ visent à continuellement augmenter la capacité du réseau et à maintenir les plus hauts standards de connexion et de fiabilité.

Le siège social de Cogeco est situé à Montréal et ses centres opérationnels sont en région à Trois-Rivières pour la clientèle québécoise et à Burlington pour les clients en Ontario.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en termes de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).





