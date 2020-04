COVID-19 : CAA-Québec suggère d'encourager un commerce local avec sa remise sur les primes d'assurance auto





QUÉBEC, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - CAA-Québec est heureux d'annoncer que tous les clients détenant un contrat d'assurance auto vendu par CAA-Québec recevront une remise de 20% sur leur prime des mois d'avril et de mai. L'organisme encourage à donner au suivant en faisant un achat dans un commerce local ou en effectuant un don à la Fondation CAA-Québec.

Les assurés n'ont rien à faire et vont bénéficier automatiquement d'une réduction de leur prime ou d'un remboursement équivalent. D'autres mesures ont été mises de l'avant pour donner un coup de pouce, notamment des options de paiement plus souples, comprenant le report de primes au besoin.

L'ensemble des assureurs automobiles ont noté une réduction importante du nombre de réclamations en raison de la mise sur pause de l'économie et des mesures de confinement. La décision de remettre ces sommes aux assurés dans les plus brefs délais s'est imposée d'elle-même. « CAA-Québec est sensible au fait que des milliers de personnes subissent les contrecoups de la COVID-19. Il fait ainsi sa part pour aider ses membres, ses clients et toute la communauté à passer au travers de la crise », insiste Sophie Gagnon, vice-présidente affaires publiques de CAA-Québec, qui rappelle que l'assistance routière, notamment, n'a jamais cessé de répondre aux appels des membres.

« CAA-Québec est là quand ça compte, sur la route ou en voyage, sous le soleil comme dans la tempête. C'était naturel d'alléger les primes et d'encourager l'achat local pour les commerçants qui en ont bien besoin! »

- Suzanne Michaud, vice-présidente assurances de CAA-Québec

Une autre suggestion pour donner au suivant : faire un don à la Fondation CAA-Québec, qui organise chaque année des centaines d'activités de sensibilisation à la sécurité routière. Elle rejoint notamment les jeunes du primaire et du secondaire ainsi que les aînés.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assiste chacun de ses membres en offrant des avantages, des produits et des services dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l'assurance et de l'habitation. Rappelons que CAA-Québec distribue les produits d'assurance auto et habitation de Prysm, assurances générales.

Suivez-nous!

Facebook : @CAAQc, Twitter : @CAA_Quebec, Instagram : @caaquebec et LinkedIn : @caa-quebec

SOURCE CAA-Québec

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 15:24 et diffusé par :