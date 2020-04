Médias d'Info Canada annonce de nouvelles organisations médiatiques hôtes de l'Initiative de journalisme local et lance un appel de candidatures pour des projets à court terme





Médias d'Info Canada a annoncé aujourd'hui que l'organisme financera 63 journalistes additionnels dans 53 organisations médiatiques hôtes au Canada dans le cadre de l'Initiative de journalisme local du gouvernement du Canada. Ce second contingent de journalistes porte à 168 le nombre de reporters de l'Initiative de journalisme local, partout au pays.

Le programme de l'Initiative de journalisme local (IJL) de Médias d'Info Canada fournira des fonds aux bénéficiaires de subventions pour qu'ils embauchent des journalistes afin de créer du nouveau contenu journalistique couvrant les questions civiques et les institutions importantes pour les Canadiennes et les Canadiens.

Les demandeurs admissibles comprenaient des agences de presse, des organisations médiatiques privées et des organisations médiatiques sans but lucratif. Pour obtenir la liste complète des bénéficiaires de subventions, cliquez ici.

Le comité d'experts de l'IJL a approuvé le financement pour :

9 journalistes pour des médias autochtones

16 journalistes en Colombie-Britannique

29 journalistes dans les Prairies

69 journalistes en Ontario

27 journalistes au Québec

16 journalistes dans les provinces de l'Atlantique

2 journalistes dans les Territoires du Nord-Ouest

Les reportages produits par les journalistes de l'IJL sont mis à la disposition des médias et du public par le biais d'un portail en ligne géré par la Presse Canadienne.

« Nous croyons que l'Initiative de journalisme local est plus utile que jamais au moment où les organisations de nouvelles font face à une pression accrue à cause de la COVID-19, » a déclaré John Hinds, président de Médias d'Info Canada, en ajoutant : « Maintenant que le contenu est publié, il devient clair que l'Initiative de journalisme local apporte une contribution importante à l'industrie et renforce le journalisme civique partout au Canada. »

Médias d'Info Canada sollicite des demandes pour des projets de courte durée

Médias d'Info Canada sollicite présentement des demandes pour des projets de courte durée, pouvant être à contrat ou à la pige et se terminer au plus tard le 31 mars 2021.

Les médias francophones du Québec, les médias anglophones du reste du Canada et les médias autochtones de tout le pays sont invités à présenter des demandes. Les médias imprimés et numériques sont admissibles à présenter une demande de financement à Médias d'Info Canada. La date limite pour soumettre votre demande est le 22 avril 2020.

Plus précisément, en tenant compte des fonds déjà accordés, le programme cherche environ 37 postes, dont :

5 en Colombie-Britannique,

4 dans les prairies,

2 en Ontario,

17 au Québec et

9 pour des médias autochtones, c'est-à-dire les médias produits par et pour les Premières Nations, partout au pays.

Créée et financée par le gouvernement du Canada, l'Initiative de journalisme local est un programme quinquennal qui soutient la création d'un journalisme civique original répondant aux divers besoins des personnes vivant dans les déserts d'information et les zones de pauvreté de l'information au Canada. Par pauvreté de l'information nous entendons les communautés où le quotidien ou le radiodiffuseur public ou privé offre un accès limité à un contenu journalistique portant sur les enjeux et les institutions communautaires. De plus, les sources de nouvelles locales ? qu'il s'agisse d'un quotidien, d'une radio communautaire ou d'un autre média ? présentent des lacunes importantes dans la couverture en raison d'un manque de ressources. Le programme s'adresse aux médias imprimés et en ligne de langue française, anglaise et autochtone de tout le Canada. Les médias intéressés à poser leur candidature peuvent le faire à l'adresse suivante : https://nmc-mic.ca/fr/ijl/organisations-mediatiques/demande/.

L'Initiative fournit du financement aux salles de rédaction hôtes pour qu'elles puissent embaucher des journalistes, ce qui favorise un journalisme civique précis et fiable dans les collectivités mal desservies. La couverture de l'Initiative de journalisme local aidera à assurer la vitalité de la démocratie, à mieux informer les citoyens, à sensibiliser les communautés et à favoriser le débat civique, en mettant les populations en contact avec leurs gouvernements locaux, leurs conseils municipaux, leurs tribunaux et leurs autres institutions civiques. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web à www.initiativedejournalismelocal.ca.

À propos de Médias d'Info Canada

Médias d'Info Canada est la voix de l'industrie des médias imprimés et numériques du Canada. Nous représentons des centaines de titres de confiance dans les provinces et territoires canadiens. Médias d'Info Canada joue un rôle de groupe d'influence en matière de politiques publiques, et contribue à l'évolution continue de l'industrie des médias en faisant valoir les avantages des médias d'information toutes plateformes confondues. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web à www.mediasdinfo.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 15:20 et diffusé par :