The Boundary : une nouvelle technologie de réalité virtuelle redonne de l'espoir au secteur de l'immobilier





La nouvelle plateforme de réalité virtuelle en images de synthèse de pointe est en passe de transformer le secteur

LONDRES et NEW YORK, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- La difficulté de présenter des propriétés en phase de préconstruction, particulièrement dans le secteur du haut de gamme et du très haut de gamme, ne date pas d'hier. Dans ce climat actuel de changement et d'incertitude, cette difficulté a pris une nouvelle dimension spectaculaire. Alors que les galeries de vente traditionnelles du monde entier resteront fermées dans un avenir proche, le secteur de la visualisation architecturale créative se doit d'évoluer et d'innover pour rester au fait d'un paysage en pleine mutation.

Si les clients ne sont pas en mesure de se rendre dans les galeries de vente pour faire l'expérience d'un contenu créatif immersif, il est alors essentiel d'apporter autant de cet aperçu en temps réel et de cette « sensation » émotionnelle et évocatrice à travers des expériences immersives en ligne.

Pour le secteur de l'immobilier, le concept de la visite virtuelle n'est pas une idée nouvelle. Cependant, à ce jour, dans les secteurs de l'immobilier résidentiel et commercial préconstruit haut de gamme et très haut de gamme, les expériences de réalité virtuelle (RV) CGI immersives n'ont été accessibles que dans les galeries de vente. En effet, jusqu'à présent, la seule technologie de RV en images de synthèse qui capturait véritablement les détails, la qualité et le photoréalisme attendus par les clients exigeants n'était possible qu'à travers un rendu en temps réel gourmand en puissance de calcul et souvent excessivement cher, et c'est là que réside le problème : celui-ci ne peut pas être partagé en ligne avec les clients.

Mais tout cela commence maintenant à changer. La société de visualisation basée à New York et à Londres The Boundary mène la charge avec sa récente innovation numérique nommée « Boundary Explore ».

https://vimeo.com/407254359/55f6ead190

Fruit de deux années de développement, cette plateforme de réalité virtuelle exclusive permet à l'utilisateur d'explorer un espace de réalité virtuelle photoréaliste en images de synthèse, lui offrant ainsi une totale liberté de mouvement, qu'il y accède par une tablette, un téléphone, un navigateur web ou un casque de RV. Contrairement à d'autres solutions de rendu en temps réel, cependant, The Boundary Explore ne nécessite qu'une connexion à Internet ordinaire, et est accessible de n'importe où dans le monde, en toute simplicité.

The Boundary a partagé une sélection d'exemples époustouflants illustrant ce dont cette nouvelle plateforme innovante est capable, sur le nouveau site du produit à l'adresse : www.the-boundaryexplore.com

Nikki Dibley, responsable du développement chez Helical London, a commenté : « Les ventes internationales et le marketing dans le secteur de l'immobilier haut de gamme ne seront plus jamais les mêmes. Cette plateforme change la donne pour notre secteur, car nous pouvons désormais offrir un élément important de l'expérience de la suite marketing à nos clients du monde entier sans qu'ils aient besoin de se déplacer. »

Chef de file mondial dans le domaine de la visualisation architecturale, The Boundary jouit d'une réputation internationale inégalée pour son excellence, et est à l'origine de nombreuses contributions révolutionnaires au secteur, utilisant des techniques mieux connues des studios d'Hollywood que des visualiseurs architecturaux.

https://vimeo.com/407512625

Henry Goss, cofondateur de The Boundary, a déclaré : « Nous reconnaissons que dans l'espace en ligne moderne, le contenu doit être immersif d'une manière ou d'une autre. Le mouvement dans un environnement photoréaliste est non seulement le moyen le plus efficace de capturer l'attention, mais il a également la capacité de retenir l'attention, et d'attirer le spectateur dans un lieu d'une manière que les images fixes sont bien en mal de faire. »

En ces temps incertains, il est rassurant de savoir que des studios comme The Boundary répondent audacieusement aux problèmes contemporains par des innovations visant à remettre le secteur de l'immobilier sur ses pieds.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1155030/The_Boundary_Video_1.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1155029/The_Boundary_Video_2.mp4

