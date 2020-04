Guide COVID-19 - Chantiers de construction - Pour des milieux de travail sécuritaires





QUÉBEC, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec salue la publication du nouveau Guide COVID-19 - Chantier de construction par la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Il s'agit d'un outil de travail auquel les entrepreneurs et les travailleurs se référeront afin d'assurer la santé et la sécurité sur les chantiers lors de la reprise.

Ce guide vise à déterminer les mesures à mettre en place sur les chantiers de construction pour éliminer la contamination des travailleurs par la COVID-19. La prévention en santé et sécurité est essentielle sur tous les chantiers, elle l'est d'autant plus en période de crise sanitaire.

On se rappellera qu'à la demande du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la CNESST a réuni la Direction de la Santé publique, les associations patronales, dont l'ACRGTQ, et syndicales du milieu de la construction pour mettre en place le comité CNESST - Chantiers COVID-19.

Devant la reprise des travaux de construction du secteur résidentiel, l'ACRGTQ considère que le secteur génie civil et voirie devra être le prochain à se mettre au travail. Les travaux en infrastructures publiques ont des effets structurants sur l'économie et particulièrement en temps de crise et c'est avec fierté que les entrepreneurs mettront l'épaule à la roue pour relancer l'économie du Québec.

Retarder la reprise pourrait avoir des inconvénients notamment sur la longueur de la saison qui est déjà courte et provoquer ainsi une fin de saison automnale problématique, mais aussi sur l'état du réseau lui-même qui pourrait se détériorer prématurément.

Une fois relancés, les travaux devront se dérouler en respectant les mesures mises de l'avant dans le Guide de la CNESST pour permettre aux chantiers d'être des milieux de travail sécuritaires.

