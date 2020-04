Inforoute accélère l'intégration des soins virtuels aux dossiers médicaux électroniques des fournisseurs partenaires de PrescripTIon(MD)





TORONTO, le 14 avril 2020 /CNW/ - En réaction aux commentaires de médecins et de pharmaciens qui proposent des consultations virtuelles à leurs patients durant la pandémie de COVID-19, l'équipe de PrescripTIonMD d'Inforoute Santé du Canada (Inforoute) a lancé un programme destiné à financer l'intégration des soins virtuels aux DME.

Le programme d'investissement DME-Soins virtuels d'Inforoute offrira aux fournisseurs de DME participants un soutien financier qui leur permettra d'intégrer rapidement ou de déployer à grande échelle des technologies de soins virtuels existantes afin de répondre à la demande croissante des Canadiens qui, en ces temps de pandémie, doivent observer la distanciation physique. Ce programme est un exemple parmi d'autres de la façon dont Inforoute collabore avec Santé Canada et les provinces et territoires en vue de soutenir les soins durant cette urgence de santé publique.

« Cette crise nous montre clairement qu'il faut préparer le réseau de la santé à toute éventualité, souligne Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada (Inforoute). L'adoption des soins virtuels -- des téléconsultations aux ordonnances électroniques -- est vraiment la bonne chose à faire, tant pour les patients que pour les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de la santé, et notre programme d'investissement permettra de concrétiser ce projet plus rapidement. »

Voici les avantages des DME intégrant des solutions de soins virtuels :

Une meilleure expérience pour les patients, qui peuvent consulter directement leur médecin





Des soins plus sûrs pour les patients, parce que les médecins ont accès à tous leurs dossiers médicaux





Des solutions virtuelles de bout en bout, c'est-à-dire des téléconsultations aux ordonnances électroniques





Des solutions qui assurent la confidentialité et la sécurité de l'information médicale des patients





Une meilleure expérience pour les médecins, qui disposent de solutions tout-en-un pour offrir des soins à leurs patients

Les DME des fournisseurs partenaires de PrescripTIonMD et des autres fournisseurs qui participeront au programme sont utilisés par plus de la moitié des médecins canadiens. Ces fournisseurs sont les suivants:

Canadian Health Systems accélère l'adoption des outils de soins virtuels chez ses clients de partout au Canada, y compris ceux qui prennent soin des populations vulnérables et défavorisées. www.chsinc.ca





accélère l'adoption des outils de soins virtuels chez ses clients de partout au Canada, y compris ceux qui prennent soin des populations vulnérables et défavorisées. www.chsinc.ca Indivica s'applique à élargir et à accélérer l'intégration de sa solution de DME IndiviCare avec des passerelles d'API sécurisées donnant accès à des services de téléprésence et des applis médicales afin de faciliter la prestation de soins virtuels et la télésurveillance. www.indivica.ca





s'applique à élargir et à accélérer l'intégration de sa solution de DME IndiviCare avec des passerelles d'API sécurisées donnant accès à des services de téléprésence et des applis médicales afin de faciliter la prestation de soins virtuels et la télésurveillance. www.indivica.ca InputHealth élargit sa gamme d'outils de soins virtuels et propose désormais une appli mobile pour patients pleinement intégrée, en plus d'intensifier la formation pour en soutenir l'adoption et l'utilisation efficace. De plus, InputHealth a lancé un outil de navigation de santé virtuelle afin d'aider les professionnels de la santé durant la pandémie de COVID-19. www.inputhealth.com





élargit sa gamme d'outils de soins virtuels et propose désormais une appli mobile pour patients pleinement intégrée, en plus d'intensifier la formation pour en soutenir l'adoption et l'utilisation efficace. De plus, InputHealth a lancé un outil de navigation de santé virtuelle afin d'aider les professionnels de la santé durant la pandémie de COVID-19. www.inputhealth.com MEDFAR Clinical Solutions élargit son offre de soins virtuels en intégrant une capacité de vidéoconférence à sa solution de DME MYLE . www.medfarsolutions.com





élargit son offre de soins virtuels en intégrant une capacité de vidéoconférence à sa solution de . www.medfarsolutions.com Microquest Inc. a entrepris d'intégrer à son DME une fonctionnalité rendant possible la communication bidirectionnelle entre le patient et son professionnel de la santé à partir d'un portail-patient. www.microquest.ca





a entrepris d'intégrer à son DME une fonctionnalité rendant possible la communication bidirectionnelle entre le patient et son professionnel de la santé à partir d'un portail-patient. www.microquest.ca Omnimed , qui offre un DME bilingue, cherche à accroître l'efficacité des protocoles de soins normalisés grâce à l'implantation d'outils cliniques électroniques, notamment la technologie de prescription en un clic. www.omnimed.com





, qui offre un DME bilingue, cherche à accroître l'efficacité des protocoles de soins normalisés grâce à l'implantation d'outils cliniques électroniques, notamment la technologie de prescription en un clic. www.omnimed.com P&P Data System , conscient de la situation inédite dans laquelle se retrouve les professionnels de la santé, accélère l'intégration de capacités de télémédecine à ses solutions de DME afin de faciliter la tenue de consultations virtuelles sans frais pour les Ontariens et de favoriser le respect des mesures de distanciation physique durant la pandémie de COVID-19. www.p-pdata.com





, conscient de la situation inédite dans laquelle se retrouve les professionnels de la santé, accélère l'intégration de capacités de télémédecine à ses solutions de DME afin de faciliter la tenue de consultations virtuelles sans frais pour les Ontariens et de favoriser le respect des mesures de distanciation physique durant la pandémie de COVID-19. www.p-pdata.com TELUS Santé fait passer à la vitesse supérieure le développement et le déploiement d'une capacité de soins virtuels bilingue, intégrée à cinq de ses DME. Cette capacité permettra aux praticiens de planifier et d'effectuer des visites virtuelles à partir de leur DME pleines fonctions; ils garderont ainsi le lien avec leurs patients et assureront la continuité des soins. www.telus.com/fr/health





fait passer à la vitesse supérieure le développement et le déploiement d'une capacité de soins virtuels bilingue, intégrée à cinq de ses DME. Cette capacité permettra aux praticiens de planifier et d'effectuer des visites virtuelles à partir de leur DME pleines fonctions; ils garderont ainsi le lien avec leurs patients et assureront la continuité des soins. www.telus.com/fr/health WELL Health Technologies est en train d'automatiser l'inscription à son service de soins virtuels et le déploiement de celui-ci en vue de l'intégrer pleinement et de le déployer à l'échelle nationale dans son DME OSCAR ou une solution autonome. www.well.company

Une solution de soins virtuels intégrée qui comprend l'ordonnance électronique procure de nets avantages aux professionnels de la santé et aux patients. PrescripTIonMD, le service national d'ordonnances électroniques conçu par Inforoute, réduit la nécessité d'une visite en personne chez le médecin ou l'infirmière praticienne, ce qui permet aux personnes vulnérables de limiter leurs sorties à l'extérieur et donc leur risque d'être infectées.

Grâce à PrescripTIonMD, les médecins et infirmières praticiennes qui offrent des consultations virtuelles à leurs patients peuvent utiliser leur DME pour envoyer les ordonnances électroniques directement à la pharmacie choisie par le patient. Quant aux pharmacies, elles peuvent recevoir les ordonnances directement dans leur système de gestion et envoyer aux prescripteurs des demandes électroniques de renouvellement d'ordonnances, ce qui leur laisse plus de temps pour s'occuper des patients.

En outre, PrescripTIonMD comprend un outil de messagerie sécurisée qui permet aux médecins, infirmières praticiennes et pharmaciens de s'échanger des communications cliniques en toute confidentialité. Ils sont ainsi à même de convenir rapidement des interventions appropriées et de déterminer le meilleur traitement médicamenteux pour les patients.

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMD. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMD rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient.

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays.

