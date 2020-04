Autodesk investit dans Aurigo Software pour renforcer l'offre de technologies de construction aux propriétaires





Autodesk, en investissant dans Aurigo, veut affirmer sa confiance dans la résilience du secteur de la construction et offrira aux propriétaires des secteurs public et privé une solution intégrale de bout en bout couvrant l'ensemble du cycle de vie des projets de construction

AUSTIN, Texas, 14 avril 2020 /CNW/ - Aurigo Software et Autodesk, Inc. (NASDAQ : ADSK) ont annoncé aujourd'hui une alliance pour mettre au point et développer l'ensemble le plus complet de solutions nuagiques destinées aux propriétaires des secteurs public et privé. À ce propos, Aurigo va intégrer Autodesk Construction Cloud, un solide portefeuille de logiciels et de services de gestion de la construction, offrant bientôt aux clients une plateforme technologique intégrale, de bout en bout, couvrant la conception, la planification, la construction et l'exploitation d'infrastructures et de propriétés privées. Par cette alliance, Autodesk prendra une participation minoritaire dans Aurigo, une société fermée.

« Le climat d'incertitude et de risque actuel ne fait que renforcer chez les propriétaires et les entrepreneurs la nécessité de s'appuyer sur les logiciels de gestion nuagiques modernes pour planifier, construire et entretenir les infrastructures jugées absolument essentielles à la nation », a déclaré Balaji Sreenivasan, chef de la direction et fondateur d'Aurigo Software. « Autodesk et Aurigo ont des produits très synergiques si bien que notre alliance stratégique nous permettra d'offrir aux propriétaires et aux entrepreneurs une expérience numérique complète en termes de cycle de vie. »

En effet, avec sa suite complète de technologies servant à la planification d'immobilisations et à la gestion de projets, Aurigo aide à la mise en place d'infrastructures modernes, efficaces et fiables. Ses clients, à l'échelle mondiale, construisent les routes, les ponts, les aéroports et les installations hydrauliques indispensables à l'économie et aux collectivités locales. Aurigo est l'une des sociétés à la croissance la plus rapide dans le secteur des technologies de la construction, son chiffre d'affaires en 2019 ayant cru d'environ 80 pour cent d'une année sur l'autre. Son produit phare, Aurigo Masterworks, utilisé par des propriétaires dans toute l'Amérique du Nord, leur sert à planifier et à mener à bien des programmes d'immobilisations chiffrés à plus de 300 milliards de dollars.

De nos jours, plus de 40 000 projets réalisés ou en chantier en Amérique du Nord, dont bon nombre des grands programmes d'infrastructure en cours en ce moment, comme des projets du département des transports du Massachusetts, du Nevada, de l'Iowa et de l'Utah, du ministère des Transports de l'Ontario, de la ville de Las Vegas et du département des travaux publics de la ville de Houston, qui est la plus grande organisation de travaux publics aux États-Unis, mettent à profit des produits Aurigo.

« Autodesk et Aurigo sont tout aussi persuadées de la résilience du secteur de la construction que nous sommes optimistes sur la perspective d'une reprise complète », a déclaré Andrew Anagnost, PDG d'Autodesk. « Lorsque l'industrie de construction se remettra en chantier, les propriétaires d'infrastructures et les promoteurs privés auront parmi leurs outils la plateforme intégrée la plus perfectionnée pour répondre à leurs besoins en matière de conception, d'approvisionnement, de construction et d'exploitation. »

Commentant l'alliance, Jim Lynch, vice-président et directeur général d'Autodesk Construction Solutions, a précisé : « Les conjonctures économiques difficiles et les pénuries de main-d'oeuvre nous rappellent toujours la nécessité d'optimiser le processus de construction en prévision de l'avenir. Par cette collaboration, qui redessine le paysage des logiciels de construction, aussi bien du côté de la gestion des infrastructures que de celui du développement privé, les maîtres d'ouvrage et l'ensemble du secteur de la construction s'en trouveront incités à revenir plus forts et à augmenter la productivité. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aurigo.com/autodesk.

À propos d'Aurigo Software

Aurigo Software est le principal fournisseur américain de logiciels nuagiques modernes qui aident les propriétaires d'infrastructures à planifier, constituer, entretenir et exploiter leurs investissements multimilliardaires de manière sûre et efficace. La société, offrant trois lignes de produits uniques, Aurigo Masterworks Ultimate, Aurigo Masterworks Professional et Aurigo Essentials, est au service des administrations de toutes tailles, grandes, moyennes et petites. Aurigo Essentials Cloud Software, logiciels nuagiques, est conçu pour les villes petites et moyennes. Aurigo vous invite à en savoir plus sur www.aurigo.com.

Aurigo Masterworks Cloud, une suite complète de logiciels d'entreprise, automatise le cycle de vie des programmes d'investissement, dans son ensemble, y compris la planification, les prévisions, la budgétisation, les appels d'offres et les estimations, la gestion de projets, l'administration des contrats, la programmation, les droits de passage, les permis, les essais de matériaux, les inspections sur le terrain, les droits civils et le contrôle des documents. La suite, comme système logiciel doté de puissantes fonctions de rapports et de tableaux de bord, possède une application mobile native et, grâce aux investissements massifs de la société, canalise les technologies d'intelligence artificielle et de chaîne de blocs. Aurigo, une société américaine fermée, dont le siège social se trouve à Austin, au Texas, et qui possède des filiales à part entière au Canada et en Inde, assiste plus de 300 clients, les aidant à planifier et à exécuter de manière sûre et efficace des programmes d'immobilisations se chiffrant à plus de 300 milliards de dollars.

Aurigo Essentials Cloud, une solution logicielle tout-en-un vouée à la gestion de projets de construction, est bâtie sur la même puissante plateforme que celle d'Aurigo Masterworks. Aurigo Essentials répond aux besoins des administrations publiques, petites et moyennes, les aidant à automatiser, à un prix très abordable, leurs processus englobant la planification des immobilisations et le cycle de vie de construction. Pour en savoir plus sur Aurigo Essentials, consultez le site sur www.aurigo.com/essentials.

Aurigo est une marque déposée d'Aurigo, Inc. et/ou de ses filiales et/ou sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

À propos d'Autodesk

Autodesk édite des logiciels qui s'adressent aux fabricants. Avez-vous déjà conduit une voiture haute performance, admiré un gratte-ciel imposant, utilisé un téléphone intelligent ou regardé un grand film? Il y a de fortes chances que ce que des millions de clients d'Autodesk font de nos logiciels vous soit familier. En fait, Autodesk vous donne la possibilité de faire toutes sortes de choses. Pour tout complément d'information, consultez le site autodesk.com ou suivez-nous sous l'enseigne @autodesk.

Autodesk et Autodesk Construction Cloud sont des marques déposées d'Autodesk, Inc. et/ou de ses filiales et/ou sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

