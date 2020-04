La SAQ rapporte ses résultats du 3e trimestre se terminant le 4 janvier 2020





MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - La SAQ rapporte aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice financier, qui se terminait le 4 janvier 2020. Comparativement au troisième trimestre de l'exercice précédent, les ventes étaient en hausse de +5,2 % pour atteindre 1 219,3 M$. Cette augmentation a permis à la SAQ de dégager un résultat net de 448 M$ entièrement remis au Gouvernement du Québec.

Résultat net 448 M$ +5,3 % Ventes 1 219,3 M$ +5,2 % Bénéfice brut 614,4 M$ +4,6 % Ratio des charges nettes sur ventes 13,6 %

Réseau des succursales et des centres spécialisés (titulaires de permis, agences et autres clients) :

Augmentation des ventes de 5,4 %.

Les ventes de ce réseau ont atteint 1?097 M$, soit une hausse de 56,2 M$.

Les ventes en volume se sont accrues de 3,8 % pour un total de 57,7 millions de litres.

Réseau des grossistes-épiciers :

Hausse des ventes de 4 M$.

Les ventes enregistrées auprès de ce réseau s'élevaient à 122,6 M$ (+3,4 %).

Les ventes en volume correspondantes ont connu une hausse de 5,7 % pour s'établir à 14,8 millions de litres.

Ratio des charges nettes

La SAQ a amélioré son ratio de charges nettes par rapport aux ventes pour obtenir un taux de 13,6 % comparativement à 14 % au troisième trimestre 2018-2019.

Panier moyen

Pour ce troisième trimestre, le panier moyen des achats effectués par les consommateurs en succursale s'élevait à 54,25 $ comparativement à 54,97 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Quant au prix de vente moyen au litre, il s'est établi à 20,90 $ en comparaison à 20,56 $ au troisième trimestre de l'exercice 2018-2019.

Le Rapport trimestriel T3 2019-2020 est disponible dès maintenant dans SAQ.com.

Actualités

COVID - 19

La SAQ publie ses résultats dans le contexte de la crise de la COVID-19. Elle a mis en place des mesures préventives importantes qui respectent les recommandations de santé publique dans le but de s'adapter à cette situation sans précédent. Celles-ci incluent le respect des distances physiques en succursales et dans les files d'attente, un nombre limite de clients en succursales, l'adoption de mesures d'hygiène renforcées et l'installation de panneaux de plexiglass devant les caisses.

La SAQ soutient les Québécois qui font face à une situation de précarité. C'est pourquoi elle a répondu à l'appel des Banques alimentaires du Québec (BAQ) en faisant un don de 1 million $.

De plus, la SAQ maintient son programme de dons et commandites et continuera d'honorer son soutien aux organismes communautaires, fondations et festivals qu'elle appuie dans l'ensemble des régions du Québec et ce, même si les événements doivent être annulés en raison du contexte actuel.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les mesures mises en place par la SAQ au sujet de l'épidémie de COVID-19, nous vous invitons à visiter notre site web : https://www.saq.com/fr/a-propos/contacts-medias-communiques/covid19-mesures-mitigation#covidlivraison

