VELO3D lance une imprimante industrielle 3D sur métal grand format, d'un mètre de haut, avec Knust-Godwin comme premier client





La société novatrice de la fabrication numérique, VELO3D, a annoncé aujourd'hui son projet de lancer une imprimante industrielle 3D Sapphire de nouvelle génération, à axe vertical d'un mètre. Le système sera livré au quatrième trimestre 2020. Le fabricant d'outils de précision et de composants, Knust-Godwin, a quant à lui confirmé la première commande destinée à la production de pièces pour une application pétrolière et gazière.

"La vision de VELO3D vise à permettre aux utilisateurs finaux de construire ce qu'ils veulent sans les contraintes des standards du passé," a déclaré Benny Buller, fondateur et PDG de VELO3D. "L'une de ces contraintes est l'enveloppe de construction. Un système à hauteur de mètre permet des applications industrielles qui ne pouvaient pas être conçues auparavant, en particulier pour les outils de service des champs pétrolifères et les pièces destinées à l'aéronautique. Mieux encore, il utilisera toujours notre procédé breveté SupportFree, l'étalonnage sur site et le contrôle des processus pour l'assurance qualité."

La première application prévue par Knust-Godwin avec l'imprimante Sapphire de grande taille est une pièce pour le forage pétrolier, actuellement fabriquée par plus de cinq procédés soustractifs. La fabrication additive permet de consolider ces procédés traditionnels, améliorant ainsi la qualité et la performance des pièces.

"Il est généralement question d'un compromis entre les machines à additifs grand format et la qualité des pièces. Avec son héritage en matière de semi-conducteurs, ses compétences en ingénierie dans le domaine du contrôle des processus et de la métrologie, VELO3D est le partenaire idéal pour nous," a déclaré Mike Corliss, directeur de la technologie chez Knust-Godwin. "Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de construire des pièces industrielles cruciales sans faire de compromis sur la qualité des pièces."

Les caractéristiques techniques de l'imprimante Sapphire de grande taille comprennent une plaque de montage de 315 mm de diamètre, deux lasers de 1 kW, un calibrage optique in situ et un grand nombre des caractéristiques de la machine Sapphire actuelle. Il s'agira du système de fabrication additive laser à poudre métallique le plus grand au monde, dépassant la hauteur de construction du SLM 800 et de la GE Additive X Line 2000R.

Le système sera commercialisé à partir de fin 2020 et sera compatible avec les alliages à base de nickel. Pour plus d'informations : info@velo3d.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 12:55 et diffusé par :