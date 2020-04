Le groupe KD Pharma et SLA Pharma lancent un essai clinique pour le COVID-19





Le groupe KD Pharma ("KD Pharma") et son partenaire SLA Pharma ("SLA") ont annoncé le lancement prochain d'essais cliniques sur le nouveau candidat médicament EPAspiretm en tant que candidat prometteur pour traiter les patients avec des symptômes d'infection au nouveau coronavirus. L'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé l'essai et des discussions à un stade avancé sont en cours avec les autorités dans d'autres pays européens. Par ailleurs, une demande a été déposée auprès de la FDA aux États-Unis. Il est prévu de recruter prochainement les premiers patients pour l'essai et des sites hospitaliers supplémentaires font l'objet d'un recrutement pour cet essai.

« Nous espérons qu'EPAspiretm sera en mesure de réduire le risque que les complications liées au coronavirus évoluent vers des préjudices graves comme le SDRA, le besoin de ventilation artificielle et de soins intensifs », a déclaré Oscar Groet, président-directeur général de KD Pharma. Justin Slagel, PDG de SLA, a fait remarquer que lui et son équipe « dirigent le développement clinique afin d'accélérer les essais dans les différents pays en travaillant en étroite collaboration avec les autorités réglementaires concernées. » M. Groet a ajouté : « Cette préparation unique a le potentiel de non seulement modifier le processus de la maladie COVID-19, réduisant les réactions inflammatoires préjudiciables excessives, mais aussi de le faire sans supprimer la réponse immunitaire au virus, qui sont essentiels à la séroconversion procurant au patient une protection permanente contre une attaque virale continue. »

Les patients éligibles avec un résultat positif au test du COVID-19 pourront participer à l'essai et, après recrutement, le produit leur sera administré dans un délai d'un jour après l'hospitalisation et le traitement se poursuivra pendant un mois avec une période de suivi de deux semaines. Ils feront l'objet d'un suivi afin de détecter toute éventuelle progression vers des conséquences plus sérieuses et l'apparition de marqueurs d'inflammation, avec pour objectif qu'EPAspiretm contribue à réduire le risque de mortalité chez les patients gravement malades.

EPAspiretm est une nouvelle formulation orale unique composée d'acide eicosapentanoïque hautement purifié en tant qu'acide gras libre (EPA-FFA) dans des gélules gastro-résistantes, qui est introduit dans l'intestin avec l'absorption maximale permettant un pH optimal. EPAspiretm fait actuellement l'objet d'un essai clinique en Europe pour le traitement de la polypose recto-colique familiale (PRF). Les données propriétaires de l'essai pour la PRF suggèrent que le produit supprime l'expression des cytokines inflammatoires qui, croit-on, contribuent à la progression des symptômes du COVID-19. Comme le médicament fait actuellement l'objet d'un essai de phase 3 pour la PRF dans de nombreux pays, les sociétés ont été en mesure de commencer très rapidement les essais pour le COVID-19. Les précédentes études cliniques ont permis de bien établir le profil d'innocuité d'EPAspiretm.

Les principaux enquêteurs en Italie, qui ont conçu le protocole, pensent que l'EPA-FFA est susceptible de changer le cours des infections au SARS-CoV-2 en modulant la réponse immunitaire et en protégeant les patients de ses complications les plus graves. « En tant qu'acide gras libre, l'EPA est très rapidement absorbé et incorporé dans les membranes phospholipidiques de l'organisme, il commence alors à agir très vite. Une fois incorporé aux membranes cellulaires, l'EPA-FFA affecte de manière significative la production de médiateurs pro-inflammatoires comme l'IL-6 et le leucotriène B4, qui jouent un rôle crucial dans le démarrage et le maintien du processus inflammatoire dans les poumons. De plus, le métabolisme de l'EPA-FFA génère des médiateurs pro-résolvants et des métabolites bioactifs, qui améliorent l'élimination microbienne innée et la protection des organes », ont-ils précisé.

À propos du groupe KD Pharma

KD Pharma Group SA est un fabricant sous contrat qui développe des produits dans les domaines de la pharmacie et de la nutraceutique. C'est également l'un des plus importants producteurs d'acides gras oméga-3 au monde avec 500 employés et une présence au Royaume-Uni, en Norvège, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Le groupe KD Pharma utilise une technologie de pointe protégée par de nombreux brevets. Visitez KDPharmaGroup.com pour de plus amples informations.

À propos de SLA Pharma

SLA Pharma AG est l'une des rares sociétés pharmaceutiques au monde axées sur le développement de médicaments pour la prévention et le traitement des troubles inflammatoires, immunitaires et gastro-intestinaux comme la polypose recto-colique familiale, le sinus pilonidal ne guérissant pas, les fissures anales, la maladie intestinale inflammatoire et les complications liées aux infections virales.

