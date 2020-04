Le système de stockage d'énergie sur batteries (BESS) LFP à refroidissement par liquide réalise une bonne performance lors de l'essai UL 9540





NINGDE, Chine, 14 avril 2020 /CNW/ - Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) <300750.SZ> est fière d'annoncer que sa solution novatrice de système de stockage d'énergie sur batteries (BESS) à refroidissement par liquide et à batteries lithium-fer-phosphate (LFP) a réalisé une bonne performance lors de l'essai UL 9540A.

La sécurité des produits de stockage d'énergie sur batteries de CATL a été certifiée dans le cadre de l'essai UL 9540A

La méthode d'essai UL 9540A est une méthode d'essai largement reconnue qui évalue le risque de propagation des incendies lorsqu'un emballement thermique d'élément de batterie se produit. Elle est considérée comme une référence importante pour la sécurité des systèmes de stockage d'énergie sur batteries. La SÉCURITÉ étant l'une de ses priorités absolues, CATL réagit positivement à l'essai UL 9540A en soumettant toute sa gamme de produits de stockage d'énergie sur batteries à l'essai - élément de batterie, module et support de système de refroidissement par liquide et air. De plus, tous les produits se sont avérés sécuritaires en présence d'une légère fumée de courte durée.

Sans système de protection contre l'incendie, l'emballement thermique se limite strictement à la cellule déclencheuse; il n'y a aucune propagation dans les cellules, et bien après l'essai, les modules adjacents fonctionnaient correctement. Il n'y a aucune flamme, aucun débris volant ni aucune explosion de gaz dans la cellule déclencheuse.

Essai UL 9540A au niveau du support

La hausse de la température, tant pour le système de stockage d'énergie sur batteries que sur la surface de la paroi, est négligeable pendant le processus en conformité avec les exigences NFPA 220 et NFPA 855.

Engagement de CATL envers la SÉCURITÉ

En raison de la priorité qu'elle attribue à la SÉCURITÉ, CATL a choisi la chimie LFP pour son système de stockage d'énergie sur batteries, tout particulièrement lorsque celui-ci est utilisé dans des applications complexes d'infrastructure énergétique. La température de décomposition de la chimie LFP (lithium-fer-phosphate) atteint jusqu'à 800 degrés Celsius et émet moins de gaz que la chimie NCP (nickel-cobalt-manganèse) au cours de l'emballement thermique. La non-émission d'oxygène est la caractéristique de la chimie LFP et la clé pour éviter le risque potentiel d'une seconde explosion préjudiciable.

L'adoption d'un système de développement et de vérification de produits scientifiques permet d'équilibrer le rendement des batteries. CATL est reconnue pour ses cellules prismatiques, son concept unique de fentes d'aération qui contrôle l'émission du gaz et sa direction dans le temps pour empêcher tout endommagement important des cellules. Le matériau ignifuge est appliqué à tous les niveaux, tandis que la sécurité du support est améliorée sur les plans structurel et électrique pour empêcher le feu ou une explosion.

Comme l'énergie durable renouvelable peut être affectée par « Mère Nature », le système de stockage d'énergie sur batteries est nécessaire pour fournir une puissance de sortie d'une qualité constante, ce qui ouvre la voie à des stratégies de puissance plus distribuée. La sécurité, la fiabilité et la durabilité du système de stockage d'énergie sur batteries LFP ont toujours été au coeur de la culture de CATL, laquelle s'est s'engagée à améliorer en permanence la chimie LFP.

Outre le très rigoureux essai UL 9540A, le support de batterie LPF de CATL à refroidissement par liquide a également obtenu la certification aux normes de sécurité de l'UE, y compris les normes IEC 62619/62477-1 LVD/61000-6-2/-4 EMC et UL 1973. Après avoir réussi les essais rigoureux de sécurité et de fiabilité, la solution à refroidissement par liquide et à base de batteries LFP est prête et devrait bientôt se trouver sur les sites d'installation visés par les projets.

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un chef de file mondial du développement et de la fabrication de batteries aux ions de lithium et de stockage d'énergie. Ses activités incluent la recherche et le développement, la fabrication et la vente de systèmes de batteries pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie. En 2019, la société a vendu 32,5 GWh à l'échelle mondiale et s'est classée au premier rang mondial en termes de ventes de produits (selon les données de SNE Research).

CATL, dont le siège social se situe à Ningde, en Chine, compte plus de 24 000 employés à travers le monde et dispose de filiales à Pékin, Liyang (dans la province du Jiangsu), Shanghai et Xining (dans la province du Qinghai), ainsi qu'à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon), Detroit (États-Unis) et Vancouver (Canada). De plus, l'entreprise possède et exploite des usines de fabrication de batteries dans les provinces du Fujian, du Jiangsu et du Qinghai, tandis que l'usine européenne située à Erfurt en Allemagne, première usine à l'étranger, est actuellement en construction. En juin 2018, la société a été introduite à la Bourse de Shenzhen sous le symbole d'action 300750.

