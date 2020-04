Le premier ministre annonce des mesures d'aide pour les services sociaux et de santé dans les communautés du Nord





OTTAWA, le 14 avril 2020 /CNW/ - Alors que la pandémie de la COVID-19 évolue, il est plus important que jamais que tous les Canadiens aient accès à des aliments de qualité et aux services de santé essentiels dont ils ont besoin. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires, dont les gouvernements des territoires, pour répondre aux besoins particuliers des habitants du Nord.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les mesures d'aide supplémentaires suivantes pour répondre aux besoins immédiats des habitants du Nord dans les secteurs de la santé, de l'économie et du transport :

Le transfert de 72,6 millions de dollars aux gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour les aider à préparer leurs services sociaux et de santé ainsi que leurs interventions pour répondre à la COVID-19. Ces fonds permettront aux territoires de réaliser leurs priorités cruciales pour limiter la propagation du virus.

, des Territoires du Nord-Ouest et du pour les aider à préparer leurs services sociaux et de santé ainsi que leurs interventions pour répondre à la COVID-19. Ces fonds permettront aux territoires de réaliser leurs priorités cruciales pour limiter la propagation du virus. L'octroi d'un montant pouvant atteindre 17,3 millions de dollars aux gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour qu'ils appuient les transporteurs aériens dans le Nord. Ces fonds, de concert avec les investissements réalisés par les gouvernements des territoires, garantiront l'approvisionnement en denrées, en fournitures médicales et en autres biens et services essentiels dans les communautés éloignées et accessibles uniquement par avion.

, des Territoires du Nord-Ouest et du pour qu'ils appuient les transporteurs aériens dans le Nord. Ces fonds, de concert avec les investissements réalisés par les gouvernements des territoires, garantiront l'approvisionnement en denrées, en fournitures médicales et en autres biens et services essentiels dans les communautés éloignées et accessibles uniquement par avion. La mise à la disposition de 15 millions de dollars non remboursables à l'intention des entreprises des territoires pour les aider à faire face aux impacts de la COVID?19. Ce montant soutiendra les entreprises afin qu'elles puissent assumer leurs coûts de fonctionnement qui ne sont pas déjà couverts par les autres mesures d'aide du gouvernement du Canada.

L'octroi de 25 millions de dollars supplémentaires à Nutrition Nord Canada, qui pourra ainsi augmenter ses subventions pour que les familles puissent se permettre d'acheter les aliments nutritifs et les produits d'hygiène personnelle dont elles ont besoin.

Les habitants du Nord bénéficient aussi de la subvention pour les exploitants de ressources alimentaires, qui a été créée directement en collaboration avec des partenaires autochtones. Cette subvention renforce la sécurité alimentaire : elle accroît l'accès aux aliments traditionnels et atténue les coûts élevés associés aux activités de chasse et de cueillette traditionnelles.

Les fonds annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 500 millions de dollars alloués aux provinces et territoires ainsi qu'aux 305 millions de dollars alloués aux communautés autochtones dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada à la COVID?19. Le gouvernement poursuit son travail avec tous ses partenaires pour protéger la santé et la sécurité des habitants du Nord et de tous les Canadiens. Ensemble, nous fournirons à toutes les communautés l'aide dont elles ont besoin pour réagir efficacement à la crise.

Citations

« Aucun Canadien ne devrait avoir à se demander où trouver de la nourriture ni comment faire pour recevoir des services de santé essentiels. C'est pourquoi nous travaillons avec les territoires et nos partenaires autochtones pour répondre aux besoins particuliers des communautés du Nord en réponse à la COVID?19. Ensemble, nous garantirons aux habitants du Nord l'accès à la nourriture, aux fournitures, aux soins de santé et aux services dont ils ont besoin pendant cette période difficile. »

-- L'honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement travaille avec ses partenaires autochtones et du Nord pour répondre aux besoins particuliers et cruciaux des habitants du Nord. Ces mesures leur procureront le soutien dont ils ont besoin pour se préparer à intervenir en réponse à la pandémie de la COVID?19. Qu'il s'agisse de l'accès aux services de santé, du maintien de la chaîne d'approvisionnement par transport aérien ou de l'augmentation des subventions pour les biens essentiels, nous agissons pour venir en aide aux habitants du Nord. »

-- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Nous devons tous travailler ensemble pour prendre soin des Canadiens pendant cette période difficile. Les communautés éloignées et du Nord ont besoin du transport aérien pour s'approvisionner en denrées, en fournitures médicales, en autres biens et services essentiels ainsi que pour recevoir leur courrier. Notre gouvernement est déterminé à maintenir en place un réseau de transport aérien fiable, sûr et précisément destiné à ces communautés. »

-- L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« Les communautés du Nord, en particulier celles qui sont éloignées et accessibles uniquement par avion, sont particulièrement vulnérables durant cette crise. Ces communautés sont incroyablement résilientes et elles trouvent de nombreuses solutions et idées novatrices, et je tiens à souligner leurs forces. Ces mesures font suite à des discussions cruciales avec nos partenaires autochtones et du Nord et garantiront l'accès aux denrées et aux fournitures essentielles. Elles fournissent également un soutien financier vital durant cette pandémie. Et ce n'est qu'un début. Nous poursuivons notre travail avec nos partenaires autochtones pour connaître leurs besoins et leur fournir le nécessaire. Personne ne sera laissé pour compte. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« Étant donné les difficultés particulières qu'éprouve le milieu des affaires dans le Nord, l'Agence canadienne de développement économique du Nord débloque immédiatement 15 millions de dollars à l'intention des petites et moyennes entreprises du Nord pour notamment les aider directement à assumer leurs coûts permanents et à jouer leur rôle vital dans les communautés du Nord. Étant donné les solides relations qu'elle entretient avec les gouvernements des territoires, CanNor est bien placée pour veiller à ce que les mesures d'aide se complètent et que les fonds soient versés aux entreprises qui en ont réellement besoin. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits saillants

Le gouvernement du Canada allouera les fonds suivants aux gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut :

, des Territoires du Nord-Ouest et du : 18,4 millions de dollars au Yukon et jusqu'à 3,6 millions de dollars pour les services de transport aérien;

et jusqu'à 3,6 millions de dollars pour les services de transport aérien;

23,4 millions de dollars aux Territoires du Nord-Ouest et jusqu'à 8,7 millions de dollars pour les services de transport aérien;



30,8 millions de dollars au Nunavut et jusqu'à 5 millions de dollars pour les services de transport aérien.

et jusqu'à 5 millions de dollars pour les services de transport aérien. Pour garantir les services de transport aérien vitaux vers les communautés éloignées et du Nord, les gouvernements des territoires concluront des contrats avec des transporteurs aériens qui garantiront des trajets et des services de base pour l'acheminement des biens essentiels dans les communautés du Nord accessibles uniquement par avion.

L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) mettra 15 millions de dollars à la disposition des entreprises du Nord pour leur venir en aide. CanNor travaille avec les habitants du Nord, les peuples autochtones, les communautés, les entreprises, les organisations, les ministères fédéraux et d'autres ordres de gouvernement pour contribuer à la vigueur et à la diversification des économies, ce qui favorise la prospérité économique et la durabilité à long terme dans les territoires.

Nutrition Nord Canada est un programme de subventions du gouvernement du Canada qui rend les aliments sains et nutritifs abordables et accessibles dans les communautés isolées qui sont admissibles. Les subventions visent divers aliments ainsi que des biens essentiels, comme les produits de nettoyage et d'hygiène personnelle, vendus par les détaillants, les fournisseurs et les transformateurs d'aliments inscrits.

est un programme de subventions du gouvernement du Canada qui rend les aliments sains et nutritifs abordables et accessibles dans les communautés isolées qui sont admissibles. Les subventions visent divers aliments ainsi que des biens essentiels, comme les produits de nettoyage et d'hygiène personnelle, vendus par les détaillants, les fournisseurs et les transformateurs d'aliments inscrits. Le gouvernement du Canada est déterminé à apporter un soutien continu pour améliorer la sécurité alimentaire dans le Nord, notamment grâce à la subvention pour les exploitants de ressources alimentaires, qui augmente l'accès aux aliments traditionnels en atténuant les coûts élevés associés aux activités de chasse et de cueillette traditionnelles.

La subvention pour les exploitants de ressources alimentaires, offerte par Nutrition Nord Canada, alloue 40 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019- 2020 et allouera 8 millions de dollars par année par la suite. Les fonds prévus pour la première année ont été alloués à des partenaires autochtones, et le gouvernement du Canada travaille pour effectuer rapidement la prochaine vague de versements.

allouera 8 millions de dollars par année par la suite. Les fonds prévus pour la première année ont été alloués à des partenaires autochtones, et le gouvernement du Canada travaille pour effectuer rapidement la prochaine vague de versements. Le 18 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il verserait 305 millions de dollars dans le nouveau Fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions afin de répondre aux besoins immédiats des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cela s'ajoute aux 82 milliards de dollars annoncés précédemment qui s'adressent à tous les Canadiens, y compris aux peuples autochtones.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 12:12 et diffusé par :