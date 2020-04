Canoe Financial lance une nouvelle solution défensive équilibrée mondiale avec une meilleure gestion





CALGARY, Alberta, 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP a aujourd'hui annoncé le lancement du Canoe Fonds défensif mondial équilibré, une solution gérée activement qui offrira aux investisseurs une protection novatrice et approuvée contre le risque de baisse, tout en maintenant la capacité de générer des rendements pendant les marchés haussiers.



Le Fonds inclura des stratégies de placement gérées par trois équipes primées de gestion de portefeuille : Canoe Financial, Fiera Capital Corporation et Aegon USA Investment Management, LLC.

« Le Canoe Fonds défensif mondial équilibré aura la capacité de protéger contre la volatilité du marché boursier au-delà du fonds équilibré traditionnel dans l'industrie », indique Darcy Hulston, président et PDG de Canoe Financial.

Nadim Rizk et l'équipe Actions mondiales de Fiera Capital géreront la pondération en actions du portefeuille. Cela inclura la stratégie de superposition de la gestion des risques exclusive de l'équipe Stratégies de placement systématiques de Fiera Capital, qui offre une protection améliorée contre la volatilité du marché boursier. En utilisant une stratégie de couverture, cela peut réduire rapidement l'exposition au marché boursier du Fonds et à des niveaux inférieurs à d'autres fonds équilibrés mondiaux neutres traditionnels, sans avoir recours au rééquilibrage de catégories d'actifs.

« L'association de Nadim avec l'équipe Stratégies de placement systématiques a été rendue disponible sur nos mandats d'équité défensive, et a permis un meilleur rendement de sa catégorie et une protection du capital. Nous croyons que, jumelé avec nos équipes primées de titres à revenu fixe, cela crée une solution équilibrée qui récompensera les investisseurs indépendamment des conditions du marché » a conclu Hulston.

Marc Goldfried, chef des placements et chef de l'équipe des placements à revenu fixe chez Canoe Financial, sera le principal gestionnaire du Fonds. La répartition des actifs à revenu fixe sera composée de stratégies gérées par Marc et Aegon USA Investment Management.

« La répartition des actifs à revenu fixe sera gérée activement » mentionne Marc. « Les inefficiences du marché des obligations créent des possibilités d'obtenir des rendements. Combiner une perspective macroéconomique descendante avec des analyses ascendantes nous permettra de maximiser ces opportunités ».

Marc possède 29 années d'expérience dans le secteur et est reconnu comme l'un des gestionnaires financiers les plus réputés au Canada. Marc a remporté plusieurs prix, notamment le prix Lipper 2017, meilleur groupe de fonds d'obligations toute catégorie et meilleur groupe d'obligation toute catégorie pour Canoe Financial.

Le Canoe Fonds défensif mondial équilibré est maintenant disponible à la vente.

À propos de Canoe Financial

Canoe Financial est l'une des sociétés de fonds commun de placement indépendantes qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d'une valeur supérieure à 5,45 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital?investissement du secteur de l'énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe Financial a une présence importante au Canada, comptant des bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

