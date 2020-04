Le LTE Cat 1 fait un retour en force avec la nouvelle gamme de SIMCom





SHANGHAI, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- Alors que les gros titres récents se sont portés sur les dernières technologies d'Internet des objets NB2 ou Cat-M1 dans le LPWA (réseau étendu à basse consommation), ou qu'ils ont vanté les vitesses en gigabits promises avec la 5G, la demande pour la Cat 1 a progressivement augmenté. L'une des raisons à cela est que les développeurs de produits IdO cherchent toujours à mettre leurs solutions « à l'épreuve du futur » en anticipant leurs besoins en bande passante sur le long terme, et le protocole Cat 1 est le successeur évident du Cat-M1. Le coût des certifications de produits étant un autre facteur important à prendre en compte, de nombreux clients préfèrent ne s'engager dans cette voie qu'une seule fois pour éviter le tracas de devoir le refaire plus tard avec un module différent (plus rapide). Si l'on tient également compte du fait que les prix des modules Cat 1 ont baissé et que certains opérateurs de réseau commencent à prendre en charge le mode d'économie d'énergie (PSM) pour le Cat 1, il n'est pas surprenant que celui-ci soit en plein essor.

Les modules LTE Cat 1 de SIMCom aident les clients à passer rapidement des anciennes technologies 2G et 3G aux nouvelles, tout en répondant aux multiples exigences de coût dans les segments de marché des applications. Voici quelques-uns des principaux avantages qu'offre le CAT 1 :

Construction de réseau

Les déploiements des opérateurs 4G LTE mondiaux sont tous basés sur la version 8 du protocole minimal 3GPP, de sorte que les modules LTE Cat 1 de SIMCom peuvent se connecter en toute fluidité aux réseaux LTE existants, le coût de la couverture du réseau étant très faible. Réduction des coûts

Après l'optimisation du système, l'intégration est plus élevée, l'architecture matérielle des modules est plus simple et le coût des dispositifs périphériques est plus faible. Décalage et latence

Les modules LTE Cat 1 de SIMCom sont comparables aux modules LTE Cat 4 en termes de délai de transmission en millisecondes. Ils prennent également en charge des vitesses de déplacement supérieures à 100 km/h, tandis que leur coût est près de 30 % inférieur à celui du Cat 4.

Selon une recherche menée par Counterpoint Research, 50 milliards de dispositifs seront connectés à l'Internet d'ici à la fin de l'année. D'un côté, il y a 10 % de scénarios qui demandent des connexions à haut débit pour prendre en charge des véhicules autonomes ou des applications de télémédecine. D'un autre côté, 60 % des scénarios prévoient des connexions à bas débit (NB et Cat-M1) pour permettre le déploiement de compteurs et de villes intelligentes. Il reste donc un « point idéal » de 30 % au milieu, dont les besoins peuvent être efficacement satisfaits avec le Cat 1 et la flexibilité offerte par le téléchargement vers l'aval de 10 Mbps et le téléchargement vers l'amont de 5 Mbps.

Le premier module LTE Cat 1 de SIMCom (SIM7500CE) a été lancé en 2015. Depuis lors, SIMCom a élargi les options offertes à ses clients avec un portefeuille complet de solutions Cat 1 destinées à toutes les grandes régions et tous les opérateurs du monde. SIMCom poursuit désormais sa croissance en ajoutant davantage de modules Cat 1 pour aider les développeurs de la communauté IdO sur les différents marchés tel qu'expliqué ci-dessous :

Marchés européens et chinois :

A7670X Gamme de Cat 1 (Nouveau produit)

L'A7670X a l'un des plus petits formats pour le Cat 1 avec des dimensions de 24 x 24 mm. Il prend en charge FOTA, Audio, TTS et LBS. Il est compatible broche à broche avec les gammes SIM800, SIM7000X et SIM7070G.

L'A7600X est un module LTE Cat 1 économique, présenté dans un boîtier LCC + LGA standard de 30 x 30 mm. Il est compatible broche à broche avec la gamme SIM7600X Cat 1 de SIMCom, ainsi qu'avec sa gamme de modules SIM7600X-H Cat 4.

Marché nord-américain :

SIM7600NA (Nouveau produit)

Le SIM7600NA est spécialement conçu pour le marché nord-américain. Présenté dans un boîtier LCC + LGA standard de 30 x 30 mm, il est équipé de toutes les bandes LTE pour les opérateurs nord-américains, y compris les fréquences spécialisées telles que B14 pour FirstNet, toutes les fréquences d'AT&T, de Verizon, de T-Mobile et de Sprint. Il est compatible broche à broche avec la famille SIM7600X Cat 1 de SIMCom, ainsi qu'avec sa gamme de produits SIM7600X-H Cat 4.

Marché mondial :

SIM7600G (tout-en-un)

Le SIM7600NA est spécialement conçu pour toutes les grandes régions du monde. Présenté dans un boîtier LCC + LGA standard de 30 x 30 mm, il est équipé de plus de 21 bandes LTE, de 7 bandes 3G différentes et d'un mode dégradé (fallback) en 2G. Le SIM7600G sera certifié sur les principaux opérateurs aux États-Unis et dans le monde entier. Il est compatible broche à broche avec la famille SIM7600X Cat 1 de SIMCom, ainsi qu'avec sa gamme de produits SIM7600X-H Cat 4.

