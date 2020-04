COVID-19 : En ce temps de crise, des mesures en conciliation famille-travail-études, ça urge !





MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Coalition pour la conciliation famille-travail-études (CCFTÉ) déplore le manque de mesures adaptées, mises en place par les employeurs et les établissements d'enseignement, pour faciliter les enjeux de conciliation vécus par les parents et proches aidant-e-s dans ce contexte de pandémie. Afin de mieux cerner la diversité des réalités vécues, la Coalition met en ligne un questionnaire permettant à la population de partager ses préoccupations et défis en termes de conciliation. Une invitation sera transmise dans les meilleurs délais au ministre de la Famille afin d'établir un canal de communication durable pour discuter de cet enjeu.

En effet, en l'espace d'un instant, toutes et tous se sont retrouvé-e-s privé-e-s des mesures de soutien collectives, de leur réseau social et familial, mettant ainsi le Québec en entier sous pression.

« L'accès au télétravail ou aux classes virtuelles, c'est bien, mais lorsque nous avons à nous occuper des enfants en même temps, il est difficile d'avoir la même concentration et efficacité qu'en temps normal », a expliqué Sylvie Lévesque, porte-parole de la Coalition. « Des mesures doivent être offerts pour permettre d'effectuer les tâches liées au travail ou aux études en fonction de ses autres responsabilités. Par exemple, suivre des formations en ligne selon un horaire flexible est essentiel sachant qu'on doit peut-être à la fois s'occuper de son proche malade ou de son enfant de 3 ans », a renchéri Mme Lévesque.

Les dernières semaines ont démontré à maintes reprises que sans le réseau habituel des services éducatifs à la petite enfance, haltes-garderies, services de garde en milieu scolaire, services à domicile pour soutenir les personnes proches aidantes, etc., la conciliation est difficile pour plusieurs. Il est de la responsabilité de toute la société de prévoir et mettre en place une réponse collective à cette question primordiale. La conciliation famille-travail-études doit faire partie du plan du gouvernement du Québec.

Le questionnaire est disponible jusqu'au 23 avril à l'adresse suivante : https://s.surveyplanet.com/_8UiJYTAU-x

À propos de la CCFTÉ

La Coalition pour la conciliation famille-travail-études composée des principales organisations syndicales, féministes, communautaires et populaires, porte un projet solidaire pour que les Québécoises et Québécois fassent des gains significatifs en matière de conciliation famille-travail-études. La Coalition estime qu'une réponse collective doit être apportée aux bouleversements et aux nouvelles réalités auxquels la population est confrontée. La CCFTÉ privilégie l'adoption d'une loi-cadre en conciliation famille-travail-études comme réponse collective à cette problématique.

