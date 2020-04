Northern Data: Innoplexus, le leader de l'IA, choisit les solutions HPC de Northern Data pour accélérer la découverte et le développement de médicaments contre le COVID-19





Northern Data AG ( XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de calcul haute performance (HPC), annonce aujourd'hui avoir formé avec Innoplexus AG un partenariat stratégique pour accélérer la découverte et le développement de médicaments contre le COVID-19 et d'autres maladies.

Innoplexus est une plate-forme mondiale basée sur l'intelligence artificielle (IA) dédiée à la découverte et au développement de médicaments et compte plus de 300 collaborateurs déployés en Europe, en Asie et aux États-Unis. La Société a déposé une centaine de dossiers de demandes de brevet, dont 14 subventions, dans les technologies de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la blockchain. Innoplexus compte parmi ses clients de grandes entreprises pharmaceutiques comme Merck et Gilead et des organisations de recherche sous contrat telles que PPD, ainsi que des entreprises de biotechnologie innovantes comme SanBio.

La pandémie de COVID-19 nous rappelle brutalement qu'il est nécessaire d'accélérer le développement de médicaments afin de servir les patients dans le besoin. En réponse à cette urgence, les entreprises pharmaceutiques et les établissements de recherche du monde entier utilisent désormais le calcul haute performance (HPC) à grande échelle pour effectuer des calculs, des simulations épidémiologiques et autres opérations in silico qui prendraient, sinon, des mois, voire des années, sur des plateformes traditionnelles.

«Innoplexus s'appuie sur l'IA pour générer des informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur conduisant à la découverte et au développement de médicaments. Northern Data nous fournit, ainsi qu'à nos clients, l'infrastructure HPC nécessaire à un niveau inégalé de qualité, de quantité et de tarif pour améliorer ces capacités et étendre et accélérer davantage encore nos programmes clés», a déclaré le Dr Gunjan Bhardwaj, fondateur et PDG d'Innoplexus.

Ces informations sont générées à partir d'énormes volumes de données publiées et non publiées. La condition préalable à leur traitement est de disposer d'une puissance de calcul suffisante, c'est-à-dire d'une infrastructure de calcul haute performance (HPC) évolutive et efficace. Le HPC offre une puissance de calcul équivalente à celle de multiples PC de bureau ordinaires ? des milliers d'ordinateurs haute performance traitant des milliards d'unités de données en temps réel. Ainsi, le HPC peut être utilisé pour exécuter des tâches dépassant les capacités des ordinateurs ordinaires ou qui seraient beaucoup trop longues à réaliser. La demande de HPC, avec ses nombreuses applications allant de l'IA à la modélisation scientifique en passant par les solutions de rendu vidéo, est en croissance rapide. Il s'ensuit que les capacités HPC sont rares et difficiles à obtenir.

Le HPC est complexe et son bon fonctionnement nécessite une expérience et une expertise considérables que Northern Data a passé des années à développer avec succès et grâce auxquelles la Société occupe désormais une position de leader mondial. Ainsi, le hardware nécessite plus d'énergie électrique et un système de refroidissement plus puissant que les systèmes informatiques traditionnels. Alors que les centres de données traditionnels ont besoin d'une dizaine de mégawatts, les installations de Northern Data au Texas fonctionneront jusqu'à la fin de l'année avec une puissance de 1,0 gigawatt (1 000 mégawatts) pour leur première phase et, au cours des trois prochaines années cette puissance passera à 3,6 gigawatts.

Afin d'offrir à Innoplexus et à ses clients un accès privilégié aux solutions et aux capacités de Northern Data, notamment en Europe, les entreprises ont formé un partenariat stratégique.

«Né il y a quelques années, le marché du HPC n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais la croissance d'une gamme d'applications dans divers domaines est en train de grimper en flèche. La demande de HPC dépasse de plusieurs fois l'offre. Sur la base d'estimations prudentes, nous pensons qu'au cours des 18 à 24 prochains mois, la demande de capacités HPC sera trente fois plus élevée que les ressources que nous pouvons constituer en un an. Et sur le marché il n'y a aucun acteur qui crée plus de capacité que nous, déclare Aroosh Thillainathan, PDG de Northern Data. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la lutte contre le coronavirus en tant que partenaires d'Innoplexus. La course mondiale actuelle pour savoir qui obtiendra les tests et qui obtiendra les médicaments se traduit par des besoins énormes en capacités HPC. Comme nous travaillons à l'échelle mondiale, mais qu'en même temps nos deux entreprises ont leurs racines en Allemagne, il était parfaitement logique pour nous de nous associer à Innoplexus.»

M. Thillainathan a ajouté: «Outre notre partenariat avec Innoplexus, nous sommes sur le point de finaliser des accords avec plusieurs autres clients importants. Nous sommes convaincus que d'ici la fin de cette année au plus tard nous pourrons fournir une capacité d'un gigawatt et nous travaillons déjà à l'extension de notre site au Texas à 3,6 gigawatts au total.»

À propos d'Innoplexus:

Innoplexus AG est une plate-forme mondiale basée sur l'IA dédiée à la découverte et au développement de médicaments. Forte d'un effectif de plus de 300 employés, la Société a déposé une centaine de demandes de brevet, dont 14 subventions, dans les technologies de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la blockchain. Les solutions d'Innoplexus permettent de générer des informations en temps réel à partir de centaines de téraoctets de données privées et publiques structurées et non structurées, afin de faciliter la prise de décision continue et éclairée de sa clientèle à une vitesse sans précédent. Fondée en 2015, Innoplexus AG a son siège social à Eschborn, en Allemagne, et dispose de bureaux à Pune, en Inde, ainsi qu'à Hoboken et à San Francisco, aux États-Unis.

À propos de Northern Data :

Northern Data AG développe et construit des solutions d'infrastructure globales dans le domaine du calcul haute performance (HPC). La Société propose des solutions dans des domaines tels que l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, l'analyse de big data, la blockchain, le streaming des jeux et autres. Cette société internationale, née de la fusion de l'entreprise allemande Northern Bitcoin AG et de l'entreprise américaine Whinstone US, Inc., est aujourd'hui un leader mondial reconnu dans le domaine des solutions HPC. Northern Data propose ses solutions HPC à la fois dans de grands centres de données de pointe stationnaires et dans des centres de données mobiles de haute technologie basés dans des conteneurs, qui peuvent être mis en place n'importe où dans le monde. La Société combine des logiciels et du matériel qu'elle développe elle-même avec des concepts intelligents aux fins d'un approvisionnement énergétique durable. Au Texas, Whinstone construit actuellement le plus grand centre de données HPC des États-Unis et la plus grande installation au monde spécialement conçue pour les applications HPC.

Langue: Anglais Société: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Francfort/Main Allemagne Tél.: +49 69 34 87 52 25 E-mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Cotation: Marché non officiel réglementé à Berlin, Düsseldorf, Francfort, Munich (m:access), Tradegate Exchange

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 10:45 et diffusé par :