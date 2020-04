Plan de protection du Canada étend son offre d'assurance sans exigence médicale en proposant une gamme de produits flexibles couvrant les maladies graves





Plan de protection du Canada, important fournisseur d'assurance sans exigence médicale, annonce aujourd'hui le lancement de quatre produits d'assurance temporaires uniques concernant les maladies graves. Ces quatre produits permettront d'offrir des options de couverture de maladies graves (MG) qui soient flexibles, ce qui représentent plus de 90 % des réclamations d'assurance relatives à une MG, en cas d'incidents liés aux maladies cardiaques ou à un cancer.

La nouvelle gamme de produits d'assurance pour maladies graves sans exigence médicale de Plan de protection du Canada comprend :

Couverture Cardiaque MG offrant une protection en cas d'incident cardiaque admissible;

offrant une protection en cas d'incident cardiaque admissible; Couverture Cancer MG offrant une protection en cas d'incident lié à un cancer admissible;

offrant une protection en cas d'incident lié à un cancer admissible; Couverture Cardiaque ET Couverture Cancer MG offrant une protection dans les cas où un incident lié à un trouble cardiaque et un incident lié au cancer se produiraient. Les clients seront donc admissibles à deux réclamations (si une réclamation est faite pour un des types d'incidents, l'autre plan de protection demeure en vigueur, avec prime réduite);

offrant une protection dans les cas où un incident lié à un trouble cardiaque et un incident lié au cancer se produiraient. Les clients seront donc admissibles à deux réclamations (si une réclamation est faite pour un des types d'incidents, l'autre plan de protection demeure en vigueur, avec prime réduite); Couverture Cardiaque OU Couverture Cancer MG offrant une protection en cas d'incident lié à une maladie cardiaque ou à un cancer.

Les huit problèmes de santé couverts par ces produits sont les suivants : crise cardiaque, AVC, remplacement ou la réparation des valves cardiaques, chirurgie aortique, pontage aorto-coronarien, cancer, anémie aplasique et tumeurs cérébrales bénignes.

« Se retrouver avec une maladie grave est un réel défi, sans compter les conséquences financières potentielles pour les individus et leur famille. Nous croyons que les personnes atteintes d'une maladie grave ne devraient pas être désavantagées financièrement en raison de leur historique médical, indique Michael Aziz, coprésident de Plan de protection du Canada. Nos nouveaux produits offrent des options flexibles et adaptées, afin que nos clients et leur famille puissent bénéficier d'une protection financière en cas de maladie grave. »

Les trois premiers produits pour MG ? Couverture Cardiaque MG, Couverture Cancer MG, et Couverture Cardiaque ET Couverture Cancer MG ? offrent une protection aux clients âgés de 18 à 65 ans (T75 jusqu'à 75 ans) pouvant aller jusqu'à 50 000 $. Le quatrième produit, Couverture Cardiaque OU Couverture Cancer MG offre deux protections différentes pour les clients âgés de 18 à 55 ans (T20), ou en couverture T75 de 18 à 65 ans (T75), pouvant aller jusqu'à 100 000 $. La couverture est garantie pour les quatre produits jusqu'à l'âge de 75 ans. La protection 20 (T20) est renouvelable tous les 20 ans jusqu'à l'âge de 75 ans.

Ces produits seront offerts à compter du 6 avril 2020, par l'intermédiaire de plus de 25 000 conseillers agréés de partout au Canada ou directement auprès de Plan de protection du Canada. À partir du 20 avril, tous les produits d'assurance de Plan de Protection du Canada seront accessibles en ligne, incluant les applications de délivrance de police d'assurance. Pour plus d'information, veuillez visiter le www.cpp.ca ou communiquer avec nous au 1 877 447-6060.

À propos de Plan de protection du Canada

Plan de protection Canada, l'un des plus grands fournisseurs de produits d'assurance sans exigence médicale et à émission simplifiée au Canada, est une société canadienne qui conçoit, met en marché et offre des produits d'assurances bénéficiant de processus simplifiés ne nécessitant aucun examen médical pour bon nombre de ses régimes. La société s'est donné pour mission de fournir des assurances contre les situations imprévues à des taux concurrentiels en offrant de nombreuses options de produits et de souscription, de manière à faciliter l'accès à une couverture d'assurance.

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 10:05 et diffusé par :