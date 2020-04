Les scientifiques de Chromatic Technologies se joignent à la lutte contre le virus COVID-19





American Thermal Instruments met à contribution son expertise

COLORADO SPRINGS, Colorado, 14 avril 2020 /CNW/ - Chromatic Technologies Inc. (CTI) s'associe à American Thermal Instruments (ATI) de Dayton, en Ohio, pour protéger tous les nouveaux médicaments contre la COVID-19 en faisant don d'une nouvelle technologie imprimable d'authentification, de surveillance de la température et de protection contre la modification interdite.

Alors que les chercheurs du monde entier s'empressent de trouver un vaccin et des traitements contre la COVID-19, un autre groupe de scientifiques s'affaire avec autant d'ardeur à protéger les médicaments et à les acheminer aux patients de manière sécuritaire -- tout en luttant contre les contrefacteurs.

« Lorsqu'un médicament pour traiter la COVID-19 est produit, il doit être distribué de façon sécuritaire partout sur la planète. Il doit aussi résister aux risques de gel, de chaleur excessive, d'endommagement par rayonnement UV (soleil), de modification interdite, et de contrefaçon », déclare Lyle Small, chef de la direction à CTI. « La planète investit des sommes considérables pour enrayer le coronavirus en très peu de temps. Cela entraîne une hausse des risques. CTI propose des solutions simples pour résoudre ces défis d'efficacité », poursuit Small.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, sept des 10 médicaments les plus vendus dans le monde sont endommagés par des températures glaciales, dont des vaccins contre l'influenza et la pneumonie.

« ATI collabore déjà avec des dizaines de sociétés pharmaceutiques et nous mettons sur pied ce programme sans attendre afin de soutenir leurs efforts de lancement, de recherche et de développement en ce qui concerne la COVID-19 », affirme Randall Lane, chef de la direction à ATI.

L'objectif de CTI et d'ATI est de protéger au moins 100 millions d'unités de médicaments distribuées aux responsables de la santé. Le don versé par CTI a une valeur de 5 millions $ US.

Des images haute résolution accompagnées de sous-titres sont disponibles à l'adresse https://www.ctiinks.com/newsroom.

CTI est le plus grand fournisseur au monde de technologie intelligente, spécialisée et d'altération chromatique qui répond aux variations de température, de luminosité et de pression. Fondé en 1993, CTI exporte ses produits dans 55 pays. Son installation de production est homologuée ISO 9001/2015. La technologie d'encre de CTI se retrouve dans le monde entier sur un grand nombre des produits les plus facilement reconnaissables au sein du marché professionnel et du marché de consommation.

Fondée en 1981, la société American Thermal Instruments produit des solutions personnalisées pour surveiller la température et destinées aux secteurs d'activité qui requièrent les systèmes de mesure les plus précis, dont les industries pharmaceutique, médicale, alimentaire et industrielle, sans oublier le domaine des boissons.

Les sociétés pharmaceutiques souhaitant obtenir des échantillons ou des renseignements ou voulant effectuer une commande sont priées de contacter CTI par téléphone au (719) 592-1557 ou par courriel à l'adresse inquire@ctiinks.com. Site Web principal : www.ctiinks.com.

