CIBC Innovation Banking apporte un financement de croissance de 2 millions de dollars à Blue J Legal





CIBC Innovation Banking a le plaisir d'annoncer un financement en capital de croissance de 2 millions de dollars pour Blue J Legal ("Blue J"), une société basée à Toronto, proposant une plateforme de prédiction juridique dotée d'apprentissage machine et d'IA, spécialisée dans la législation fiscale nord-américaine et la législation du travail canadienne. Le capital de croissance sera utilisé pour soutenir les efforts continus de Blue J en matière de diversification de produits et d'expansion géographique.

Créé en 2015, Blue J utilise des algorithmes d'apprentissage machine pour analyser les décisions juridiques passées et rechercher des modèles afin de prédire les résultats des causes à venir. Les professionnels du secteur s'appuient sur des données et une jurisprudence pertinentes, économisant ainsi du temps et de l'argent. La société reçoit actuellement le soutien de BDC Capital, LDV Partners, Mistral Venture Partners et Relay Ventures.

"Les plateformes prédictives de Blue J transforment en profondeur la façon d'effectuer des recherches juridiques et de conseiller les clients", souligne Amy Olah, directrice exécutive, CIBC Innovation Banking. "Nous sommes fiers de soutenir Blue J pour qu'ils continuent d'élargir leur gamme de produits et leurs opérations dans toute l'Amérique du Nord."

"CIBC Innovation Banking a fait preuve d'une réactivité incroyable, en particulier dans l'environnement économique actuel. L'équipe comprend les besoins des startups qui, comme la nôtre, se trouvent à la fine pointe de la technologie et présentent une forte croissance", déclare Benjamin Alarie, PDG et cofondateur de Blue J. "Nous sommes ravis de travailler avec eux pour pérenniser notre croissance."

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking fournit des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d'innovation nord-américaines à chaque étape de leur cycle commercial, de la phase de démarrage jusqu'à l'introduction en bourse et au-delà. Avec ses bureaux situés à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et une solide approche collaborative qui s'étend à l'ensemble des services bancaires commerciaux et des marchés financiers de la CIBC aux États-Unis et au Canada.

À propos de Blue J Legal

Blue J utilise des algorithmes basés sur des données propriétaires et l'apprentissage machine pour prédire les décisions de justice avec une précision de 90%. Ses plateformes dotées d'IA permettent aux avocats, aux comptables et à d'autres professionels de renforcer leur approche d'effectuer des recherches exhaustives et de faire preuve de diligence raisonnable grâce à des informations factuelles. Blue J s'est fixé pour mission d'apporter une transparence juridique absolue, illimitée et à la demande.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 09:05 et diffusé par :