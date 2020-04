Supermicro présente le plus vaste éventail de systèmes du secteur reposant sur la deuxième génération de processeurs EPYCtm d'AMD et comptabilisant 27 records mondiaux de référence en termes de performances





Les nouveaux serveurs Twin, Blade, WIO et GPU assurent des performances record et prennent désormais en charge les nouveaux processeurs haute fréquence de la série EPYC 7Fx2 d'AMD

SAN JOSÉ, Californie, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions réseau et de l'informatique écologique, a annoncé aujourd'hui que son éventail de serveurs optimisés pour les processeurs AMD de deuxième génération EPYCtm, comptabilise 27 records mondiaux de référence en termes de performances. Outre la première plateforme lame du secteur, l'ensemble de la gamme de nouveaux serveurs H12 A+ de Supermicro prend pleinement en charge les nouveaux processeurs haute fréquence de la série EPYC 7Fx2 d'AMD.

Aux côtés du nouveau H12 SuperBlade® et des serveurs Twin A+ multinoeuds à prise unique ou double, Supermicro lance également sa gamme de serveurs A+ WIO de nouvelle génération ainsi qu'un serveur 4U prenant en charge huit GPU (processeurs) double largeur. Disposant de la norme PCI-E 4.0 x16, ces serveurs A+ peuvent assurer une connectivité de 200 Gbit/s et ont une grande empreinte mémoire, allant jusqu'à quatre téraoctets (4 To) par socket, avec une mémoire DDR4 allant jusqu'à 3 200 MHz pour des performances record.

« Les serveurs A+ de Supermicro, équipés de processeurs EPYC d'AMD de deuxième génération, ont réalisé 27 records de performance mondiaux », a déclaré Vik Malyala, le vice-Président principal chargé de l'ingénierie d'application et du développement commercial de Supermicro. « Par exemple, nos serveurs A+ ont réalisé un record mondial de référence pour le TPCx-IoT de H12 TwinProtm, établissant la meilleure performance et le meilleur rendement par USD comparé aux précédents détenteurs des records grâce aux nouveaux processeurs haute fréquence EPYC 7Fx2 d'AMD. »

« Nous sommes enchantés par la nouvelle gamme de serveurs de deuxième génération de Supermicro reposant sur EPYC d'AMD, et en particulier par le premier serveur lame du secteur alimenté par EPYC d'AMD », a déclaré Dan McNamara, vice-Président principal et Directeur général de la Division serveurs d'AMD. « En tirant parti du gain significatif de rendement de nos nouveaux processeurs haute fréquence EPYC 7Fx2 d'AMD, Supermicro contribue aux meilleurs résultats des charges de travail vitales des entreprises au profit de son importante clientèle. »

Le nouveau A+ SuperBlade présente une architecture d'économie des ressources optimisée en termes de performances et de densité, avec jusqu'à 20 noeuds à prise unique connectables à chaud dans un 8U et une structure de réseau intégrée allant jusqu'à 100 Gbit/s avec EDR InfiniBand et bientôt 200 Gbit/s en HDR. Grâce à une infrastructure de refroidissement, d'alimentation et de réseau partagée, cette lame A+ SuperBlade haute performance, à densité optimisée et à faible consommation d'énergie, peut très nettement réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation initiales de nombreuses entreprises.

Les systèmes A+ WIO de Supermicro offrent un large éventail d'options d'E/S permettant aux clients d'optimiser les alternatives de stockage et de réseau pour accélérer les performances, augmenter l'efficacité et trouver la solution idéale pour leurs applications. Ces serveurs 1U à prise unique prennent en charge trois emplacements PCI 4.0 x16, des versions à 8 ou 16 DIMM et des alimentations redondantes à haut rendement de niveau Platine. Les systèmes WIO et Ultra A+ peuvent prendre en charge de 10 à 24 lecteurs NVMe par système à un ou deux processeurs sans avoir besoin de commutateur PCI-E pour assurer d'excellentes performances de stockage.

Pour une accélération maximale des charges de travail en IA, apprentissage en profondeur et calcul haute performance, le nouveau système GPU A+ de Supermicro prend en charge jusqu'à huit GPU pleine hauteur et double largeur (ou simple largeur) à travers les voies PCI-E 4.0 x16 -CPU-to-GPU (processeur-à-carte-graphique) à connexion directe sans commutateur PCI-E, pour assurer une latence minimale et une bande passante maximale. Le système prend également en charge jusqu'à trois emplacements d'extension PCI-E 4.0 supplémentaires haute performance pour divers usages, notamment une connectivité réseau haute performance allant jusqu'à 100 Gbit/s. Un emplacement AIOM supplémentaire prend en charge une carte Supermicro AIOM ou une carte mezzanine OCP 3.0.

Supermicro propose un éventail de systèmes reposant sur la technologie EPYC et les Server Building Block Solutions®, dont les cartes mères ATX et E-ATX. Des serveurs classiques à un seul socket aux serveurs WIO, en passant par les systèmes de serveurs Ultra haut de gamme et les systèmes multinoeuds, notamment BigTwintm et TwinProtm, Supermicro permet à ses clients de mettre en place des solutions optimisées pour les applications, avec une foison d'options de configuration.

Rendez-vous sur https://www.supermicro.com/en/products/aplus/solutions/SP3?tab=servers pour de plus amples informations sur les produits Supermicro A+.

Vous pouvez suivre Supermicro sur LinkedIn, Twitter et Facebook afin de recevoir les actualités et annonces les plus récentes.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Supermicro®, la société innovante leader en technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un fournisseur de premier plan qui distribue dans le monde entier des serveurs évolués Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, les technologies de l'information pour les entreprises, Hadoop/Big Data, l'informatique haute performance (HPC) et les systèmes embarqués. Supermicro se consacre à la protection de l'environnement grâce à son programme « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus efficaces énergétiquement et les plus écologiques disponibles sur le marché.

Supermicro, SuperBlade, BigTwin, TwinPro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

AMD, le logo AMD Arrow, EPYC et leurs combinaisons sont des marques déposées d'Advanced Micro Devices, Inc.

Toutes les autres marques, dénominations et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1154906/Super_Micro_Computer_Systems_Processors.jpg

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :