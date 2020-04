Persistence Capital Partners annonce un investissement dans Summit Veterinary Pharmacy





Pendant cette période difficile, PCP continue de soutenir activement le marché canadien des soins de santé.

TORONTO, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - Persistence Capital Partners (« PCP »), un fonds d'investissement exclusivement axé sur les opportunités à forte croissance dans le secteur des soins de santé au Canada, a le plaisir d'annoncer un investissement dans Summit Veterinary Pharmacy (« Summit »), la plus importante pharmacie de composés médicamenteux pour les vétérinaires au Canada. Il s'agit du quatrième investissement au sein du Fonds III de PCP. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Basée à Aurora, en Ontario, Summit fournit des services de préparation de médicaments sur ordonnance aux cliniques vétérinaires axées sur les animaux de compagnie. Fondée en 1998 par Steve Organ après que celui-ci ait constaté le besoin de dosages spéciaux et de formes posologiques pour les animaux, Summit est une pharmacie accréditée de l'Ontario qui collabore étroitement avec les prescripteurs pour remplir des ordonnances partout au Canada. Summit propose de nombreuses formes posologiques uniques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque animal. Summit formule des composés médicamenteux de qualité selon les spécifications exactes des prescriptions, et les produit dans une gamme innovante de formes posologiques.

« Nous avons la chance de pouvoir continuer à exécuter notre stratégie d'investissement chez PCP en ces temps difficiles. Nous croyons que Summit joue un rôle essentiel pour assurer la santé et le bien-être de ses clients, en soutenant les vétérinaires et leurs cliniques ainsi que leurs patients », a déclaré Adrianna Czornyj, associée chez PCP. « Summit est dirigée par une équipe de direction solide et dévouée, pour qui la qualité et le service client sont de la plus grande importance. Nous sommes heureux de nous associer à l'équipe de Summit afin de soutenir l'entreprise à travers sa prochaine phase de croissance. »

« Nous sommes heureux de nous associer à PCP et de continuer à exécuter notre stratégie », a ajouté Steve Organ, PDG. « Nous comprenons à quel point il est difficile pour nos clients de traverser cette période sans précédent. Nous sommes ici pour les soutenir de toutes les manières possibles. Nos clients ont besoin de nous, c'est pourquoi nous sommes restés pleinement opérationnels pendant cette pandémie. Bien que nous ayons ajusté certains de nos processus afin d'assurer la sécurité de nos employés, nous continuons de produire les mêmes composés médicamenteux de haute qualité auxquels nos clients s'attendent. L'investissement de PCP renforce davantage notre capacité à fournir nos services à nos clients. »

Stuart M. Elman, associé directeur chez PCP, a déclaré : « Bien que nous soyons heureux d'annoncer l'ajout de Summit à notre portefeuille de sociétés canadiennes de soins de santé, nous reconnaissons les difficultés que la pandémie actuelle de COVID-19 cause à nos familles, à nos voisins, à l'économie et à notre système de santé. Nous voulons profiter de cette occasion pour exprimer notre sincère gratitude à l'égard des professionnels de la santé de première ligne qui travaillent à sauver des vies. Ces travailleurs de première ligne comprennent bon nombre de nos collègues travaillant dans nos sociétés en portefeuille qui continuent de veiller à ce que leurs patients reçoivent les soins, les produits pharmaceutiques et l'éducation dont ils ont besoin pendant cette période difficile. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites en ces temps extraordinaires. »

À propos de Persistence Capital Partners

Persistence Capital Partners est le principal fonds d'investissement au Canada exclusivement axé sur les opportunités à forte croissance dans le secteur des soins de santé. À l'aide de son expertise approfondie du secteur, PCP vise à créer une importante croissance à long terme du capital pour ses investisseurs en identifiant et en développant des opportunités d'investissement attrayantes sur le marché canadien des soins de santé. PCP possède des bureaux à Montréal, au Québec, et à Toronto, en Ontario. Pour plus d'information sur Persistence Capital Partners, veuillez visiter le www.persistencecapital.com/fr/accueil, ou communiquez avec :

Adrianna Czornyj

Associée

Persistence Capital Partners

Courriel : adrianna.czornyj@persistencecapital.com

À propos de Summit Veterinary Pharmacy

Établie en 1998, Summit Veterinary Pharmacy Inc. est une pharmacie accréditée de l'Ontario qui offre des services de prescription aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de compagnie à travers le Canada. Summit formule des composés médicamenteux de qualité selon les spécifications de prescription exactes du vétérinaire, et les produit dans une gamme innovante de formes posologiques. Depuis toujours, Summit est axée sur la qualité et le service à la clientèle, et permet ainsi aux vétérinaires de respecter leur engagement envers la santé et le bien-être de leurs clients. Pour plus d'informations sur Summit, veuillez visiter le www.spvrx.ca ou communiquez avec:

Steve Organ

PDF

Summit Veterinary Pharmacy Inc.

Courriel: steve.organ@svprx.ca

SOURCE Persistence Capital Partners

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :