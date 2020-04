Derrière chaque service essentiel, il y a des personnes essentielles : les Indispensables





GardaWorld remercie ses employés et recrute

MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - En cette période de crise historique pour laquelle GardaWorld est appelée à jouer un rôle majeur pour contrer la pandémie, la compagnie entame une campagne numérique pour souligner le travail exceptionnel de ces femmes et de ces hommes au premier front. Qu'ils soient agents de sécurité dans une pharmacie ou encore une épicerie, qu'ils dirigent les patients dans les hôpitaux, qu'ils veillent sur nos aînés dans leur résidence ou qu'ils assurent la protection des bureaux et commerces laissés vacants ou en achalandage réduit, les agents de sécurité de GardaWorld sont là et ils sont en ces moments hors du commun, nos indispensables.

« Cette campagne, appelée les Indispensables est pour nous une carte de remerciement à tous nos employés qui sont là non seulement pour assurer la sécurité des lieux et des personnes mais qui sont là partout où ils sont requis pendant ces temps difficiles et qui, chemin faisant, rendent la vie plus facile entre autres à ceux qui doivent eux aussi assurer des services essentiels. Il nous faut tous participer à notre façon à cet effort collectif. Nous avons d'ailleurs encore des places au sein de notre organisation pour ceux qui le désirent. », déclare Jean-Luc Meunier, chef de l'exploitation, Services de sécurité, Canada.

Pour visionner la vidéo de la campagne : https://www.youtube.com/watch?v=Wx3YpTlvCiU&feature=youtu.be

La compagnie souhaite recruter des agents de sécurité afin de compléter ses équipes sur le terrain. https://jobs.garda.com/go/Agent-de-s%C3%A9curit%C3%A9-PERMIS-TEMPORAIRE-AUCUNE-FORMATION-REQUISE/8191000/

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de sécurité au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour des entreprises privées, des gouvernements, des organismes humanitaires ainsi que des multinationales détenant des effectifs aux quatre coins du monde, GardaWorld emploie plus de 102?000 professionnels dévoués et hautement qualifiés qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Dans le monde complexe où nous vivons, notre réputation est basée sur la qualité de nos services et sur l'engagement et l'intégrité de nos gens. Pour plus d'informations, visitez le site www.garda.com.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :