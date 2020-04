Taulia nomme Steve Scott à la tête de la région Asie-Pacifique





Taulia, le leader des solutions technologiques de fonds de roulement, a annoncé aujourd'hui que Steve Scott a été nommé à la tête de la région Asie-Pacifique et sera basé au bureau de Sydney de la société. Steve sera chargé d'accroître la présence de Taulia dans la région et d'établir des partenariats avec les clients actuels de Taulia dans la région Asie-Pacifique.

Steve se joint à Taulia au terme de dix-huit années d'expérience dans le secteur bancaire en Australie en tant que directeur exécutif spécialisé dans le financement du commerce, le financement de la chaîne d'approvisionnement et le financement des matières premières. Il a précédemment occupé des postes de direction à la Westpac et à la Commonwealth Bank et est titulaire d'un master en finance appliquée décerné par Kaplan Professional. Steve mettra à profit ses vastes connaissances et son expertise dans le domaine du financement de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer l'expérience des clients du réseau Taulia.

« L'Australie et la région Asie-Pacifique sont stratégiquement importantes pour le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement. Pour renforcer notre présence, nous avions besoin d'un dirigeant de haut niveau doté d'une passion et d'une expertise extraordinaires. Steve nous rejoint à un moment charnière, où les entreprises qui ont besoin de liquidités cherchent des moyens créatifs d'y accéder. Notre mission est de permettre aux entreprises, en particulier aux petites entreprises, de prospérer en ayant accès à des liquidités de manière prévisible et rentable. Nous sommes heureux que Steve fasse avancer notre vision et aide les entreprises à faire face à ces circonstances imprévues », déclare Cédric Bru, PDG de Taulia.

Steve Scott, directeur régional Asie-Pacifique, déclare : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Taulia. Bien que les temps soient certainement difficiles, il existe des possibilités d'utiliser la technologie pour innover et soutenir les besoins des entreprises en matière de fonds de roulement. Nous espérons contribuer à combler le déficit de financement qui ralentit la croissance des petites entreprises et nous voulons que toutes les entreprises, grandes et petites, bénéficient de l'utilisation de notre technologie de pointe qui fournit des capitaux là où ils sont le plus nécessaires ».

Note à l'attention des rédacteurs : Taulia est un fournisseur de premier plan de solutions de fonds de roulement, dont le siège est situé à San Francisco, en Californie. Grâce à l'association unique de sa plateforme technologique de pointe, de ses collaborateurs et de ses processus, Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèle leur chaîne logistique, en effectuant la transition entre des pratiques de gestion des fonds de roulement inefficaces et souvent manuelles et des stratégies d'optimisation des fonds de roulement basées sur la technologie. La vision de Taulia consiste à créer un monde où chaque entreprise peut prospérer en permettant aux acheteurs et aux fournisseurs de choisir quand ils payent et sont payés. Un réseau de 2 millions d'entreprises utilise la technologie de Taulia, qui traite plus de 500 milliards de dollars par an. De grandes entreprises internationales, dont Airbus, AstraZeneca, Pfizer et Vodafone, font confiance à Taulia.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

