CT Real Estate Investment Trust tiendra son assemblée annuelle des porteurs de parts sous forme virtuelle en raison de la COVID-19

TORONTO, le 14 avril 2020 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra sa prochaine assemblée annuelle (l'« assemblée ») des porteurs de parts de CT REIT et des porteurs de parts spéciales avec droit de vote de CT REIT (collectivement désignés les « porteurs de parts ») le 5 mai 2020 à 10 h (HAE) sous forme virtuelle, au moyen d'une webdiffusion audio en direct et par téléconférence.

La décision de faire de l'assemblée une assemblée virtuelle a été prise à la lumière des recommandations et des restrictions des autorités pour faire face de manière proactive à l'impact de la COVID-19 (coronavirus) sur la santé publique et pour atténuer les risques pour la santé et la sécurité de nos porteurs de parts et de la collectivité en général. En raison de ces recommandations et restrictions, il ne sera pas possible d'assister à l'assemblée en personne. Tous les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 17 mars 2020, peu importe le lieu où ils se trouvent, pourront assister virtuellement à l'assemblée et y voter. La circulaire d'information de la direction de CT REIT du 12 mars 2020 (la « circulaire ») et les documents reliés aux procurations ne seront pas mis à jour pour refléter ce mode de tenue de l'assemblée. Les porteurs de parts pourront les utiliser tels quels pour voter à l'assemblée.

Vote avant l'assemblée virtuelle

Les porteurs de parts sont vivement encouragés à voter avant l'assemblée en utilisant l'une des méthodes décrites dans le formulaire d'instructions de vote ou le formulaire de procuration qui accompagne la circulaire. De plus amples renseignements sur la manière de voter avant l'assemblée sont présentés à la rubrique «?Renseignements sur le vote?» de la circulaire.

Participation et vote à l'assemblée virtuelle

Les porteurs de parts pourront participer à l'assemblée grâce à une plateforme en ligne qui sera accessible par l'intermédiaire du site Web de CT REIT à l'adresse www.ctreitagm2020.com.

Les porteurs de parts pourront aussi écouter l'assemblée par téléconférence, mais ils ne pourront pas voter ni poser de questions.

Renseignements sur la téléconférence

Canada : +1 647 558 0588

États-Unis : +1 669 900 6833 ou +1 929 205 6099

Identifiant pour le webinaire : 858 998 344

Les porteurs de parts sont invités à participer à l'assemblée comme suit :

Porteurs de parts non inscrits . Si vous êtes un porteur de parts véritable non inscrit (c'est-à-dire que vos parts sont détenues indirectement sous le nom d'un intermédiaire comme une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou un autre intermédiaire), vous pouvez participer à l'assemblée virtuelle, voter et poser des questions sur la plateforme en ligne accessible par l'intermédiaire de www.ctreitagm2020.com, en vous connectant à l'aide du numéro de contrôle figurant sur votre formulaire d'instructions de vote. Si vous avez voté avant l'assemblée, vos instructions de vote précédentes seront annulées lorsque vous vous connecterez à la plateforme en ligne en tant que «?porteur de parts?» et voterez à l'assemblée.





. Si vous êtes un porteur de parts véritable non inscrit (c'est-à-dire que vos parts sont détenues indirectement sous le nom d'un intermédiaire comme une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou un autre intermédiaire), vous pouvez participer à l'assemblée virtuelle, voter et poser des questions sur la plateforme en ligne accessible par l'intermédiaire de www.ctreitagm2020.com, en vous connectant à l'aide du numéro de contrôle figurant sur votre formulaire d'instructions de vote. Si vous avez voté avant l'assemblée, vos instructions de vote précédentes seront annulées lorsque vous vous connecterez à la plateforme en ligne en tant que «?porteur de parts?» et voterez à l'assemblée. Porteurs de parts inscrits. Si vous êtes un porteur de parts inscrit, vous pouvez participer à l'assemblée sur la plateforme en ligne accessible par l'intermédiaire de www.ctreitagm2020.com, en vous connectant en tant qu'«?invité?». Les porteurs de parts qui participent à l'assemblée en tant qu'invités ne peuvent pas voter ni poser de questions sur la plateforme en ligne. Pour voter à l'assemblée, vous devez suivre les instructions de vote en ligne ou par téléphone qui sont indiquées sur votre formulaire de procuration. Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos parts à tout moment avant ou pendant l'assemblée tant que le président de l'assemblée n'a pas annoncé la clôture du vote.

Comme il ne sera pas possible d'assister à l'assemblée en personne, les porteurs de parts ne doivent pas désigner de fondés de pouvoir autres que ceux qui sont nommés dans le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote (les «?fondés de pouvoir de la direction?») pour participer et voter à l'assemblée. Les porteurs de parts qui ont nommé un fondé de pouvoir autre qu'un fondé de pouvoir de la direction sont invités à consulter notre site Web à l'adresse www.ctreitagm2020.com pour de plus amples renseignements.

Si vous avez l'intention de participer à l'assemblée sur la plateforme en ligne, vous devez prévoir suffisamment de temps pour vous y connecter à l'avance. L'assemblée commencera précisément à 10 h (HAE) le 5 mai 2020, à moins qu'elle ne soit ajournée ou reportée. Une fois connecté à la plateforme en ligne, il est important de demeurer connecté à Internet pendant toute la durée de l'assemblée. Si vous éprouvez des difficultés techniques au moment de vous inscrire ou pendant l'assemblée virtuelle, veuillez composer le numéro du soutien technique qui sera affiché sur la page de connexion de la plateforme en ligne.

Pour faciliter l'exercice virtuel par les porteurs de parts des droits de vote rattachés à leurs parts pendant l'assemblée, CT REIT renonce à l'heure limite de remise des procurations qui est indiquée dans la circulaire.

Les porteurs de parts sont invités à consulter le site www.ctreitagm2020.com pour prendre connaissance de toute mise à jour avant l'assemblée.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust (TSX : CRT.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital fixe sans personnalité morale, constituée dans le but de détenir en propriété des immeubles commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 350 immeubles totalisant environ 28 millions de pieds carrés de superficie brute de location, comprenant principalement des immeubles de commerce de détail situés partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.ctreit.com.

