Stingray lance des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité et de nouveaux services de VSDA par l'intermédiaire de 8 partenaires à l'échelle mondiale, et fait croître son auditoire potentiel de plus de 300 millions de téléspectateurs

MONTRÉAL, 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd'hui l'ajout de ses chaînes télé gratuites soutenues par la publicité et de ses services de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) à l'offre de huit grands fournisseurs de services par contournement : Huawei, qui est présent à l'échelle internationale; le groupe mexicain izzi; et XUMO, LG, Vizio, Samsung, TiVo Plus et Clic Digital, qui desservent les États-Unis. Grâce à ces ententes de distribution, plus de 300 millions de téléspectateurs pourraient s'ajouter à l'auditoire de Stingray.



Avec cette annonce, Stingray confirme de nouveaux partenariats avec Huawei, Vizio, TiVo Plus et Cliq Digital, en plus de consolider ses relations existantes avec Samsung, izzi, XUMO et LG. Ces fournisseurs de contenus de divertissement de premier plan ont été séduits par la programmation inégalée de Stingray et l'adaptabilité de ses services à une variété de plateformes, ce qui les positionne judicieusement pour répondre à l'évolution constante des technologies et des attentes du public.

« Stingray est née d'un désir passionné d'offrir aux mélomanes la musique qu'ils veulent entendre », a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal, marketing et communications de Stingray. « Ce qui a commencé comme simple service de karaoké en 2007 est aujourd'hui devenu l'un des portefeuilles les plus complets et diversifiés de l'industrie. Nous continuons de consolider notre statut de premier fournisseur de contenus musicaux sur demande par abonnement, et cette croissance constante nous pousse à trouver de nouvelles façons de générer des revenus. À ce chapitre, les services soutenus par la publicité s'avèrent un choix évident. Le lancement de chaînes télé gratuites financées par les recettes publicitaires nous permettra d'augmenter notre rentabilité tout en nous adressant à un public toujours plus vaste. Les nouvelles ententes de distribution conclues aujourd'hui font croître notre portée mondiale potentielle de plus de 300 millions de téléspectateurs, et je suis immensément fier de cette réalisation. J'ai confiance que nos relations avec nos partenaires existants et nos nouveaux collaborateurs seront durables et fructueuses. »

Chaînes FAST

Avec l'introduction de chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, surnommées chaînes FAST (pour free, ad-supported TV channels), Stingray diversifie son portefeuille et offre au public une nouvelle façon d'accéder à des contenus musicaux sans frais supplémentaires, par l'intermédiaire de leurs abonnements existants aux services de diffusion en continu. À l'instar des services musicaux gratuits, les chaînes FAST de Stingray seront soutenues par les recettes publicitaires, et ne nécessiteront donc pas d'abonnement ni d'engagement.

Les chaînes FAST de Stingray seront intégrées aux plateformes de divertissement existantes de ses partenaires.

Qello Concerts by Stingray (films-concerts, spectacles pleine longueur et documentaires musicaux) : offerte par Samsung, XUMO, LG et Vizio





Stingray Karaoke (vaste catalogue de pièces de karaoké dans tous les styles populaires) : offerte par XUMO et LG





Stingray Classica (symphonies majestueuses, opéras grandioses et ballets somptueux) : offerte par STIRR

Stingray a profité de l'occasion pour réinventer l'identité de sa chaîne de « slow TV » Stingray Ambiance, renommée Stingray Naturescape. Grande favorite du public, cette chaîne diffuse des paysages à couper le souffle provenant des quatre coins du globe pour offrir aux téléspectateurs un moment de détente et d'émerveillement.

Stingray Naturescape (votre fenêtre sur le monde) : offerte par Samsung, Vizio, XUMO, LG et TiVo Plus

Services de VSDA

La popularité des services de vidéo sur demande par abonnement de Stingray auprès des amateurs de musique du monde entier ne se dément pas depuis plusieurs années.

Qello Concerts by Stingray : offerte par izzi et Huawei Video





Stingray Karaoke : offerte par izzi





Stingray Musique : offerte par Cliq Digital

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.

