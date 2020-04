Lightspeed Lève Plus De 4 milliards usd Pour Financer Des Entrepreneurs En Phase De Démarrage Et De Croissance À Travers Le Monde





Lightspeed Venture Partners (« Lightspeed ») a annoncé aujourd'hui les clôtures des fonds Lightspeed Venture Partners XIII, L.P. (« Fund XIII ») avec 890 millions USD, Lightspeed Venture Partners Select IV, L.P. (« Select Fund IV ») avec 1,83 milliard USD, et Lightspeed Opportunity Fund, L.P. (« Opportunity Fund »), avec 1,5 milliard USD de capitaux engagés de commanditaires.

En ces temps difficiles, alors que le monde entier combat une pandémie, Lightspeed reste concentrée sur sa mission qui est de servir les personnes les plus extraordinaires au monde et qui bâtissent dès aujourd'hui les entreprises de demain. Être présent pas seulement dans les bons moments, mais à tous les moments. Cette pandémie a transformé la vie personnelle et professionnelle des employés, des fondateurs et des investisseurs, et va continuer de présenter des défis au cours des prochains mois.

Il faut du courage pour démarrer une entreprise, et il faut avoir des qualités de leadership pour la voir se développer et s'adapter à l'heure où les forces du marché mettent à l'épreuve la résilience et la durabilité des entreprises, dans les bons comme dans les mauvais jours. Le cadre de capital évolutif de Lightspeed lui permet de soutenir les fondateurs à l'échelle mondiale dès lors qu'ils ont le courage, la passion et les connaissances pour prendre ce type de risques. La stratégie globale et en phases multiples, de Lightspeed soutient des entrepreneurs exceptionnels, dans toutes les zones géographiques, et à toutes les étapes de leur parcours entrepreneurial.

Lightspeed Venture Partners XIII, L.P.

Lightspeed Venture Partners XIII, L.P. (890 millions USD) est conçu pour soutenir les fondateurs audacieux dans leurs premières phases de développement, conformément aux pratiques d'entreprise et de consommation de longue date de la société. Investissant aux premiers stades de l'innovation, de Seed aux Séries A et B, il constitue la pierre d'assise de la société telle qu'elle a été fondée et telle qu'elle opère aujourd'hui.

Lightspeed Venture Partners Select IV, L.P.

Au fur et à mesure que les entreprises commencent à se transformer et à évoluer, elles ont besoin d'un partenaire qui peut grandir avec elles. Lightspeed va utiliser Lightspeed Venture Partners Select IV, L.P. (1,83 milliard USD) pour accélérer les sociétés du portefeuille Lightspeed, existantes, et identifier de nouveaux investissements sur sa plateforme mondiale. Select IV permet à Lightspeed de renforcer sa capacité à soutenir les entreprises surperformantes et à accroître l'exposition de Lightspeed aux sociétés de portefeuille uniques, au fur et à mesure de leur évolution.

Lightspeed Opportunity Fund, L.P.

L'innovation et l'esprit d'entreprise ne se rencontrent pas uniquement sur les marchés américains. Le Lightspeed Opportunity Fund, L.P. (1,5 milliard USD) a été créé en tant que nouveau fonds pour la plateforme Lightspeed, afin de soutenir les entreprises à l'ascension fulgurante sur tous les territoires mondiaux où nous opérons. Il est plus que jamais évident que l'entrepreneuriat est un phénomène mondial, et 2019 a été la première année dans le domaine du capital-risque, où un plus grand nombre d'entreprises à l'ascension fulgurante ont émergé en dehors des États-Unis, comparativement à l'intérieur du pays. Depuis plus d'une décennie, Lightspeed travaille avec des partenaires et affiliés, parmi les plus expérimentés de Chine, d'Inde et d'Israël. La société s'est également récemment étendue en Europe et en Asie du Sud-Est.

Pris ensemble, ce cadre de capital couvrant trois fonds va permettre à la société de se positionner et de continuer à servir les équipes, les technologies et les tendances fondatrices qui accélèrent l'économie de l'innovation. Lightspeed reste concentrée plus que jamais sur sa mission qui est de servir les personnes les plus extraordinaires au monde, et qui bâtissent dès aujourd'hui les entreprises de demain.

À propos de Lightspeed

Lightspeed Venture Partners est une société de capital-risque multiphase, axée sur l'accélération des innovations de rupture, ainsi que sur les tendances des secteurs des entreprises et de la consommation. Au cours des deux dernières décennies, l'équipe de Lightspeed a soutenu des centaines d'entrepreneurs et contribué à établir plus de 400 sociétés à l'échelle mondiale, parmi lesquelles figurent Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix et GrubHub. Lightspeed et ses sociétés affiliées gèrent actuellement 10,5 milliards USD sur la plateforme mondiale Lightspeed, avec des professionnels et des conseillers en investissement, basés dans la Silicon Valley, en Israël, en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe. www.lsvp.com

Citations

« Nous sommes des éditeurs, pas des écrivains », a déclaré Nicole Quinn, associée chez Lightspeed. « Notre travail n'est pas de voir l'avenir nous-mêmes, mais de reconnaître les entrepreneurs uniques qui en sont capables, et de les aider de toutes les manières dans le travail qu'ils accomplissent pour bâtir des entreprises qui changeront l'industrie de demain. »

« Couvrant la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Europe et les États-Unis, notre portefeuille mondial nous donne une vue sur l'ensemble des facteurs ayant un impact sur les startups, de la détection des premières tendances économiques régionales au repérage des opportunités similaires de servir les consommateurs, les petites entreprises et les entreprises à la recherche de nouveaux besoins en produits innovants dans toutes les zones géographiques », a déclaré Ravi Mhatre, associé chez Lightspeed. « Bénéficier d'une expertise mondiale n'est plus seulement une bonne chose, c'est devenu un élément incontournable si vous souhaitez accompagner des entrepreneurs d'exception dont l'ambition est de s'imposer sur leur marché, quel que soit le moment où ils en sont de leur parcours fondateur. Notre objectif reste le même aujourd'hui qu'à nos débuts en 2000 : investir dans des fondateurs et des innovateurs uniques, qui bâtissent des entreprises durables à travers le monde. »

