La Corporation People annonce la date de publication des résultats financiers du deuxième trimestre 2020





WINNIPEG, Manitoba, 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (TSX Venture : PEO) (« People Corporation » ou la « Société »), annonce aujourd'hui qu'elle prévoit publier le lundi 27 avril 2020 à 6 h 30 HE ses résultats financiers pour le deuxième trimestre se terminant le 29 février 2020.



La Corporation People tiendra une conférence téléphonique le lundi 27 avril 2020 à 8 h 30 HE pour discuter de ses résultats financiers et fournira aux investisseurs les principaux faits saillants de ses activités. La conférence téléphonique sera dirigée par Laurie Goldberg, président-directeur général et chef de la direction, et Dennis Stewner, directeur financier et chef de l'exploitation.

DÉTAILS DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Date : Le 27 avril 2020 | Heure : 8 h 30 HE

Numéro à composer par les participants : 416 764-8688 ou 1 888 390-0546

Retransmission : 416 764-8677 ou 1 888 390-0541

(Disponible pendant 2 semaines ? Expirant le 11 mai 2020)

Numéro d'identification de la conférence téléphonique : 10289136

No de visualisation : 289136

Écoutez le webcast : event.on24.com

À propos de La Corporation People

La Corporation People ( https://www.peoplecorporation.com ) est un fournisseur national d'avantages sociaux collectifs, de retraite collective et de services de ressources humaines. La Société a des bureaux partout au Canada, chacun dirigé par une équipe d'experts et appuyé par les ressources d'une entreprise nationale qui est négociée sur le TSX-V. Les experts de l'industrie de la Société fournissent des renseignements précieux et uniques tout en personnalisant une gamme novatrice de services convenant aux besoins spécifiques de ses clients. Peu importe votre secteur, quelle que soit votre envergure, l'expertise de La Corporation People et sa capacité éprouvée à travailler feront une différence pour vos employés et vos résultats. De plus amples renseignements sont disponibles sur www.peoplecorporation.com .

Demandes de renseignements, relations avec les investisseurs :



Jonathan Ross, AFA

Relations avec les investisseurs ? La Corporation People

416 283-0178

jon.ross@loderockadvisors.com

Dennis Stewner, CPA, CA

Directeur des finances et de l'exploitation ? La Corporation People

204 940-3988

dennis.stewner@peoplecorporation.com

www.peoplecorporation.com

