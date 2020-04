Les Aliments Maple Leaf et le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire lancent une campagne de 2 millions de dollars à l'appui du secours alimentaire d'urgence pandémique





MISSISSAUGA, ON, le 14 avril 2020 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf (« Maple Leaf ») et le Centre d'action pour la sécurité alimentaire (« le centre ») ont lancé une campagne de deux millions de dollars à l'appui du secours alimentaire d'urgence à travers le Canada.

« La pandémie à COVID-19 a considérablement augmenté le problème d'insécurité alimentaire en cours au Canada qui touche déjà plus de 4,4 millions de personnes, y compris un enfant sur six, dit Lynda Kuhn, présidente du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. Par conséquent, les organismes qui sont axés sur l'inclusion sociale et des solutions durables pour atténuer la pauvreté et ses répercussions se tournent vers le besoin urgent et immédiat d'offrir davantage de nourriture à un plus grand nombre de personnes. »

« Ces temps où l'auto-isolement est une impérieuse nécessité de la santé publique sont encore plus difficiles pour les gens auxquels il manque les ressources pour répondre aux besoins essentiels de leurs familles. Banques alimentaires Canada, Community Food Centres Canada et de nombreux organismes font un travail extraordinaire afin d'aider les compatriotes canadiens qui sont les plus vulnérables. Au moyen de cette campagne, nous nous engageons à soutenir et étendre leurs efforts intrépides et leur porté. »

Maple Leaf et le Centre ont engagé plus d'un million de dollars en contributions financières, ainsi que 350 000 $ en dons de produits envers ces efforts et demandent aux Canadiens de se joindre à eux en visitant www.aparttogether.ca et en faisant un don direct à Community Food Centres Canada ou aux Banques alimentaires Canada. Maple Leaf a réorienté son investissement en publicité afin de promouvoir cette question au moyen d'une campagne publicitaire multimédia à la télé ainsi que sur les médias sociaux.

« Un Canadien sur huit n'avait déjà pas accès à de bons aliments -- mais l'insécurité alimentaire est maintenant devenue une crise nationale encore plus profonde, affirme Nick Saul, chef de la direction de Community Food Centres Canada. Notre réseau national de centres Community Food Centres et Organisations pour la bonne nourriture travaillent sans relâche afin de fournir de bons aliments à leurs communautés de manière sécuritaire. Ces fonds équivalents vont inspirer des gens de partout au pays à contribuer et permettra à ces organismes à poursuivre leurs travaux indispensables. »

« Alors que le besoin d'avoir banques alimentaires était déjà inacceptable, les exigences extrêmes causées par la pandémie à COVID-19 nous ont rendu la tâche d'aider nos voisins les plus vulnérables d'autant plus difficile, explique Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Ce don généreux des Aliments Maple Leaf et du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire aidera à porter secours à plus de 3 000 banques et agences alimentaires qui sont soutenues par Banques alimentaires Canada et qui travaillent inlassablement en première ligne. »

