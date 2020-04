LyondellBasell fait don de 1,3 million de dollars pour lutter contre la faim durant la pandémie de COVID-19





HOUSTON et ROTTERDAM, Pays-Bas, 14 avril 2020 /CNW/ - LyondellBasell (NYSE: LYB), l'une des plus grandes entreprises de plastique, de produits chimiques et de raffinage au monde, a annoncé aujourd'hui un don de 1,3 million de dollars pour aider le Réseau mondial des banques alimentaires et les banques alimentaires locales des États-Unis à répondre au COVID-19.

« Même dans les périodes prospères, la faim et l'insécurité alimentaire constituent un défi. La pandémie de COVID-19 a rendu ce besoin d'autant plus grave que les banques alimentaires du monde entier ont connu une augmentation de la demande et une diminution des dons de nourriture », a déclaré Bob Patel, le PDG de LyondellBasell. « En plus de leur travail qui consiste à fournir des produits utilisés dans les applications médicales, les membres de notre équipe veulent aider ceux qui ont du mal à mettre de la nourriture sur la table en aidant ces organismes d'une importance vitale. »

Le don de LyondellBasell aidera des banques alimentaires de 17 pays et communautés où l'entreprise dirige des exploitations importantes.

« La pandémie a perturbé diverses facettes de notre vie et des millions de personnes, dont beaucoup n'ont jamais eu besoin de secours auparavant, dépendent de nos banques alimentaires pour garder de la nourriture sur la table », a déclaré Lisa Moon, présidente et PDG, The Global FoodBanking Network. « Notre réseau de banques alimentaires dans le monde entier est en première ligne face à cette pandémie internationale. L'aide de LyondellBasell permettra d'alléger la pression que ressentent actuellement les banques alimentaires et d'atteindre davantage de personnes confrontées à la faim pendant cette période difficile. »

Donner des fonds pour fournir de la nourriture aux personnes dans le besoin n'est que l'une des réponses de LyondellBasell à cette pandémie. L'entreprise a récemment fait don d'alcool isopropylique à Huntsman pour la production de 5 tonnes de désinfectant pour les mains afin d'aider à protéger les travailleurs de la santé qui traitent les patients atteints de COVID-19.

De plus, les produits de LyondellBasell se trouvent dans de nombreuses applications essentielles à la protection et à la préservation de la santé et de la sécurité, comme les dispositifs médicaux, les équipements de protection, les produits de nettoyage ainsi que diverses applications pharmaceutiques. L'entreprise continue de fournir à ses clients divers produits, notamment des résines de polypropylène, qui sont utilisées pour fabriquer des fibres de fusion-soufflage qui assurent la filtration dans les masques; des produits mélange-maître sont utilisés dans les films respirables des combinaisons de protection; et, le polypropylène, l'oxyde d'éthylène et l'oxyde de propylène sont utilisés pour fabriquer des seringues médicales, des kits de tests médicaux, des savons, des désinfectants et de nombreux autres produits.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell est l'une des plus grandes entreprises de plastiques, de produits chimiques et de raffinage au monde. Forte de ses effectifs à travers le monde, LyondellBasell produit des matériaux et produits essentiels pour apporter des solutions aux défis modernes tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et souples, la protection de la pureté de l'approvisionnement en eau grâce à des tuyaux plus robustes et polyvalents, l'amélioration de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique d'un grand nombre de voitures et camions circulant sur les routes, ainsi que le maintien de la sécurité et du fonctionnement efficace des dispositifs électroniques et des appareils. Commercialisant ses produits dans plus de cent pays, LyondellBasell est le plus grand producteur mondial de composés polymères et le plus grand donneur de licences de technologies à base de polyoléfines du monde entier. En 2020, et pour la troisième année consécutive, LyondellBasell a été nommée par le magazine Fortune dans la liste des « entreprises les plus admirées du monde ».

