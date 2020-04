Amgen Canada lance un programme de dons de 1 million de dollars pour soutenir les Canadiens durant la pandémie de COVID-19





MISSISSAUGA, ON, le 14 avril 2020 /CNW/ - Amgen Canada Inc. (Amgen Canada) a annoncé aujourd'hui un éventail d'initiatives pour verser des dons, donner des fournitures et de l'expertise afin d'aider les communautés du Canada à surmonter les défis que pose la COVID-19. On estime à plus de 1 million de dollars l'impact qu'aura ce programme.

Amgen Canada apporte son soutien à divers égards. Ainsi, elle encourage ses employés hautement qualifiés, dont des professionnels de la santé, à faire du bénévolat pour soutenir les communautés locales dans le besoin par l'entremise du Programme de bénévolat d'Amgen Canada au cours de la pandémie de COVID-19. Le personnel peut se porter volontaire à titre de soutien en période d'augmentation des cas et dans les communautés qui vivent des difficultés considérables.

Amgen Canada appuie également les gouvernements, les autorités sanitaires, les hôpitaux et les professionnels de la santé en envoyant des fournitures essentielles sur les lignes de front. Plus récemment, sous l'égide de Médicaments novateurs Canada, Amgen Canada a contribué de façon substantielle à l'effort consenti par l'ensemble de l'industrie pour fournir de façon urgente 100 000 masques N95 à des communautés partout au pays. Amgen Canada a également versé un don considérable au Fonds d'aide aux hôpitaux et aux services de santé pour la COVID-19 de CanaDon , qui servira à soutenir les organismes caritatifs et les fondations d'hôpitaux afin qu'ils puissent répondre aux besoins médicaux et fournir de l'aide et de l'équipement essentiels.

De plus, le Fonds d'aide aux communautés pour la COVID-19 de CanaDon a reçu un don important d'Amgen Canada, qui contribue à offrir soulagement et appui aux gens vulnérables, dont les personnes âgées, les enfants et ceux qui ont besoin d'une aide particulière.

« Grâce à ces dons d'envergure qui arrivent à point nommé, non seulement CanaDon sera-t-il en mesure d'offrir davantage de soutien aux organismes caritatifs canadiens pour fournir de l'aide et de l'équipement essentiels en réponse à la pandémie de COVID-19, mais pourra aussi accorder une aide d'urgence aux personnes dans nos communautés aux prises avec des revers financiers attribuables à la pandémie », de préciser Marina Glogovac, présidente-directrice générale, CanaDon.

En plus de fournir un soutien substantiel aux communautés locales, Amgen Canada s'assure que ses patients reçoivent l'appui dont ils ont besoin au cours de la présente période. Amgen fournira ses produits sans frais aux patients canadiens qui prennent actuellement un médicament d'ordonnance d'Amgen et qui ne bénéficient plus d'une assurance médicaments en raison d'une perte d'emploi causée par la COVID-19. La société épaulera également les associations de patients à l'endroit de programmes liés à la COVID-19, de même que les organismes qui ont éprouvé des difficultés au cours de la pandémie pour qu'elles poursuivent leur travail si important.

Dans l'optique de son engagement continu à l'appui de l'enseignement des sciences, Amgen se concentre toujours sur l'offre d'occasions d'apprentissage en sciences au cours de l'épisode que nous traversons. Non seulement la Fondation Amgen soutient-elle la Khan Academy et LabXchange , qui dispensent des cours de sciences en ligne, mais Amgen Canada a également provisionné des fonds pour soutenir ces partenaires d'enseignement des sciences afin qu'ils financent des initiatives particulières associées à la COVID-19 ou qu'ils contrent les difficultés attribuables à la pandémie.

En dernier lieu, Amgen Canada encourage ses employés à verser un don caritatif au fonds d'urgence pour la COVID-19. Le Programme de dons jumelés d'assistance en cas de désastre de la Fondation Amgen égalera les dons du personnel à ce fonds partout sur la planète, don pour don, de sorte à doubler l'impact de la contribution de l'entreprise dans le monde entier.

« Il est essentiel que tous aident les communautés locales au Canada à combattre la pandémie », de dire Brian Heath, vice-président et directeur général d'Amgen Canada Inc. « Nous cherchons en toute proactivité comment nous pouvons déployer nos compétences et notre expertise pour aider les Canadiens dans le besoin pendant ces moments difficiles. En tant qu'entreprise, nous nous sommes engagés à aider nos partenaires au gouvernement, dans les soins de santé et les sciences médicales autant que faire se peut. »

L'engagement d'Amgen Canada s'inscrit dans la foulée de la réponse mondiale de l'entreprise à la pandémie de COVID-19. Le 23 mars, Amgen et la Fondation Amgen ont annoncé le versement initial d'une somme maximale de 12,5 millions de dollars US à l'appui des initiatives d'assistance américaines et mondiales pour répondre aux besoins essentiels des communautés touchées par la pandémie de COVID-19. Cette somme servira à épauler l'intervention d'urgence, des organismes de soutien aux patients qui préparent leurs propres initiatives et les efforts consentis dans le monde entier. Une tranche de 366 000 $CA issue de cet engagement mondial est affectée au soutien du programme de dons pour contrer la COVID-19 qu'a lancé Amgen au Canada.

À propos d'Amgen Canada

En tant que chef de file en innovation, Amgen Canada comprend bien la valeur des sciences. À partir de son bureau principal situé à Mississauga, là où sont rassemblées bon nombre des entreprises dynamiques des sciences biomédicales de l'Ontario, et de son centre de recherche de Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada contribue de façon considérable à faire progresser les sciences et l'innovation au Canada, et ce, depuis 1991. En partenariat avec de nombreux et importants établissements de soins de santé, universités, centres de recherche de pointe, organismes gouvernementaux et groupes de patients du Canada, Amgen participe au développement de nouveaux médicaments et de nouveaux usages pour des médicaments existants. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, visitez www.amgen.ca.

À propos de la Fondation Amgen

La Fondation Amgen cherche à promouvoir l'excellence en enseignement des sciences pour inspirer la prochaine génération d'innovateurs et pour investir dans le renforcement des communautés où ses employés résident et travaillent. À ce jour, la Fondation a versé plus de 325 millions de dollars à des organismes sans but lucratif locaux, régionaux et étrangers qui façonnent la société de manières inspirantes et novatrices. La Fondation Amgen témoigne de l'enthousiasme qu'inspire la découverte auprès de chercheurs de demain grâce à plusieurs programmes exclusifs, dont Amgen Scholars et la Amgen Biotech Experience. Pour en savoir plus, rendez-vous à AmgenInspires.com et suivez-nous sur Twitter @AmgenFoundation.

