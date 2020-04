Le SDRPY fournit des emplois à 300 pêcheurs de Socotra





Le 2e lot de bateaux de pêche modernes a été livré.

SOCOTRA, Yémen, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un projet visant à fournir 100 bateaux aux pêcheurs touchés par les ouragans et les climats tropicaux, le Programme saoudien de développement et de reconstruction pour le Yémen (SDRPY) a effectué la deuxième remise de bateaux de pêche équipés de moteurs modernes dans le gouvernorat de l'archipel de Socotra. En effet, 300 pêcheurs bénéficieront directement de cette livraison qui a pour but de contribuer à la relance du secteur de la pêche, à l'amélioration des revenus familiaux, à l'optimisation de l'autosuffisance pour atteindre une production alimentaire durable et à l'augmentation de la productivité. Elle permettra également de développer un environnement économique durable tout en augmentant les possibilités d'emploi.

Le gouverneur de Socotra, Ramzi Ahmed Mahrous, le commandant des forces saoudiennes à Socotra, le général de brigade Abdul Rahman bin Salman Al-Hajji, le directeur de la sécurité de Socotra, le colonel Faiz Al-Shathi, et le commandant de la marine, le colonel Ali Salmin, ont participé à l'événement en présence d'un certain nombre de chefs de gouvernement locaux et de responsables militaires et sécuritaires.

« Au nom de tous les habitants de la province, je souhaite exprimer mes remerciements et ma reconnaissance au Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdul Aziz, et à son prince héritier, Mohammed bin Salman », a déclaré le gouverneur Mahrous lors de l'inauguration. Il a également remercié le superviseur général du SDRPY, l'ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jaber, pour son intérêt et ses efforts dans la collaboration avec le personnel du programme sur des projets de développement et de reconstruction dans des secteurs vitaux de la province. Les projets que le Royaume d'Arabie saoudite a proposés aux habitants de la province seront à jamais gravés dans l'esprit d'innombrables générations, a souligné le gouverneur en ajoutant que les habitants de Socotra resteraient fidèles à leurs frères et soeurs saoudiens.

Le général de brigade Al-Hajji a confirmé que le projet était une extension de ceux que le royaume avait mis en oeuvre à Socotra sous la direction du roi Salman et du prince héritier pour soutenir toutes les provinces yéménites, et ce en comptant sur la participation directe du superviseur du SDRPY, l'ambassadeur Al Jaber. Al-Hajji a expliqué que les bateaux livrés avaient été fabriqués dans des usines locales yéménites en respectant des spécifications particulières pour les adapter aux conditions de l'archipel de Socotra. Il affirme qu'il s'agit du deuxième lot de bateaux à arriver en soutien aux frères Yéménites de l'île.

Le secteur de la pêche au Yémen offre des possibilités d'emploi à plus d'un demi-million de personnes, qui à leur tour soutiennent 1,7 million de personnes, soit 18 % de la population côtière de 9,4 millions d'habitants. La pêche est donc une source de revenus vitale, un secteur important pour la création d'emplois et un affluent essentiel de l'économie du pays. Étant une source importante de sécurité alimentaire, les entreprises de pêche yéménites sont essentielles pour garantir des moyens de subsistance aux citoyens du pays.

Étant donné la hausse des prix des bateaux d'entre 100 % et 150 % ainsi que l'augmentation de 200 % du prix des moteurs, le coût élevé de ces engins, dont dépendent environ 36 000 pêcheurs, est devenu un véritable défi. En 2018, le coût d'un moteur a atteint 3 900 000 riyals yéménites (environ 15 400 $).

Cependant, les opérations du SDRPY ne se limitent pas aux pêcheurs de l'archipel de Socotra. Le programme a également fourni 100 bateaux aux pêcheurs du gouvernorat d'Al-Mahra. Le littoral de la République du Yémen s'étend sur plus de 2500 km le long de trois mers ? la mer Rouge, le golfe d'Aden et la mer d'Oman ? et couvre 10 gouvernorats : Aden, Abyan, Hadramaout, Al-Hodeïda, Hajjah, Lahij, Taïz, Chabwa, Al-Mahra et Socotra. Les eaux territoriales yéménites comptent plus de 350 types de poissons et autres espèces marines.

Le SDRPY veut réaliser ses objectifs de développement en s'alignant sur l'objectif de développement durable 14 des Nations Unies, celui de conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

