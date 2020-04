CKF lance des Protecteurs/ Écrans faciaux pour soutenir les entreprises, employés et tous les travailleurs de première ligne dans la lutte contre la COVID-19





En moins de 2 semaines, l'entreprise a conçu, redéployé et produit de l'Équipement de Protection Individuelle (EPI) pour soutenir les professionnels de la santé et les services essentiels pendant cette crise de santé publique.

HANTSPORT, NS, le 14 avril 2020 /CNW/ - CKF Inc. unit ses efforts pour aider à protéger les travailleurs médicaux de première ligne et les services essentiels en lançant un tout nouvel protecteur/écran facial de première ligne. En moins de deux semaines, l'entreprise a conçu le projet pilote de l'équipement de protection, s'est outillée et en a commencé la fabrication à son usine de Delta, en Colombie-Britannique. Fabriqués à partir de polyester recyclé (rPET), les protecteurs/écrans faciaux sont facilement assemblés en 60 secondes et seront disponibles dans les emplacements de CKF à Delta, en Colombie-Britannique, et à Rexdale, en Ontario. Les protecteurs/écrans faciaux sont livrés avec des instructions d'assemblage et sont disponibles dans des boîtes de 144 (6 sacs de 24), de sorte qu'ils peuvent être facilement distribués directement à des départements et lieux individuels.

« Je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe », déclare Ian Anderson, président de CKF., Inc. «Nous avons tous entendu l'appel des travailleurs médicaux de première ligne pour les EPI (Équipements de Protection Individuelle), et avons fait le nécessaire afin que notre personnel se mette au travail. Ils ont rapidement mobilisé des ressources, communiqué avec nos fournisseurs de confiance et élaboré un plan pour réorganiser notre capacité de fabrication afin de produire les protecteurs/écrans faciaux dont nous avons tant besoin ».

Travaillant en collaboration avec la firme locale de design industriel Tangram Design et les fournisseurs nationaux de matériaux, le concept d'écran facial s'est rapidement concrétisé parce que CKF, comme toute entreprise Canadienne, est motivée «à donner au suivant», redonner aux professionnels de la santé et aux autres, afin de nous garder en sécurité et nous nourrir pendant cette période de crise.

CKF, considéré comme un service essentiel, fait également sa part pour soutenir la chaîne d'approvisionnement alimentaire en augmentant la production et le service d'emballages alimentaires indispensables, tels que les plateaux a viandes et le boites de carton à oeufs.

La fabrication et pleine production des protecteurs faciaux, devrait démarrer cette semaine avec une capacité pouvant atteindre 1 million de protecteurs faciaux par mois .

Au sujet de CKF Inc.

CKF Inc. est un fabricant canadien diversifié qui offre fièrement une vaste gamme de produits moulés à base de pulpe, de mousse et de rPET pour répondre aux demandes particulières des consommateurs de détail, des exploitants de services alimentaires et de l'industrie de l'emballage. CKF fait partie de la famille des entreprises Scotia Investments Limited.

R.A. Jodrey a fondé Canadian Keyes Fibre Company Limited à l'été 1933, au cours des pires années de la Grande dépression. L'entreprise a commencé avec une seule usine à Hantsport, NS - fabriquant des assiettes à tarte et des moules à gâteaux pour les boulangeries. CKF a connu une croissance ininterrompue depuis sa création et exploite maintenant 5 usines à travers le pays - à Hantsport, à Rexdale, deux à Langley, et à Delta - employant plus de 800 personnes.

La marque de renommée nationale Royal Chinet® est l'un des produits les plus connus de CKF et est un symbole, pour de nombreux Canadiens, de famille, d'amis et d'occasions joyeuses.

SOURCE CKF Inc.

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 06:18 et diffusé par :