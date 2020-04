Sunwing offre plus de 46 000 repas à des programmes alimentaires à travers le Canada dans le cadre d'un nouveau partenariat national avec Second Harvest





MONTRÉAL, 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier, Sunwing a annoncé son don de 46 000 repas, qui seront distribués dans 17 communautés à travers le Canada, dans le cadre d'un nouveau partenariat national avec Second Harvest, le plus grand organisme d'aide alimentaire au Canada.



« Nous savons que les Canadiens sont inquiets par rapport à leur santé et leur sécurité, mais ils ne devraient pas avoir peur de ne pas pouvoir manger. Le fait de travailler avec l'incroyable organisme qu'est Second Harvest nous permet de continuer à aider les Canadiens, même si nos activités sont temporairement suspendues », a commenté Stephen Hunter, Président et chef de l'exploitation du Groupe de Voyage Sunwing. « En tant qu'entreprise familiale canadienne, nous connaissons l'importance de prendre soin les uns des autres durant des moments difficiles et ce partenariat nous permet de le faire. »

Son partenariat avec Second Harvest permettra à Sunwing de s'assurer que ces repas se rendent aux Canadiens qui en ont le plus besoin en ce moment. Les repas qui seront distribués dans le cadre de ce partenariat incluent des sandwichs à la viande fumée, de la pizza, des roulés à la saucisse et des sandwichs à déjeuner.

« En particulier durant cette crise, alors que beaucoup de Canadiens risquent de connaître la faim, nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller de la nourriture », explique Lori Nikkel, Présidente directrice générale de Second Harvest. « Nous remercions Sunwing de leur engagement envers les Canadiens ainsi que de leur généreux don de nourriture, lequel donnera accès aux Canadiens à travers le pays à des repas sains. »

Suite à la suspension de tous les vols et aux restrictions de voyage imposées par le gouvernement, lesquelles ont été engendrées par l'éclosion de la COVID-19, Sunwing a axé ses efforts sur la réponse collective du Canada à cette pandémie. Les employés de la compagnie aérienne ainsi que les représentants à destination du voyagiste ont travaillé sans relâche pour rapatrier gratuitement plus de 60 000 Canadiens à destination, y compris ceux qui n'étaient pas clients de Sunwing, en leur offrant plus de 400 vols vers 45 coins des Caraïbes, du Mexique, de l'Amérique centrale et de la Floride. Ce partenariat avec Second Harvest permettra à Sunwing, dans le cadre du programme FoodRescue.ca, de rediriger tout repas à bord qui n'a pas été consommé aux Canadiens qui en ont besoin.

Ce don de la part de Sunwing sera effectué via des programmes alimentaires dans les endroits suivants :

Kelowna, C.-B.

Vancouver, C.-B.

Calgary, AB

Edmonton, AB

Saskatoon, SK

Regina, SK

Winnipeg, MB

Thunder Bay, ON

Ottawa, ON

Toronto, ON

Windsor, ON

Québec, QC

Montréal, QC

Moncton, N.-B.

Halifax, N.-É.

Saint-Jean de Terre-Neuve, T.-N.

Gander, T.-N.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit* et des boissons non alcoolisées ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire. Sunwing égalise les des dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie.

À propos de Second Harvest

Second Harvest est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et un organe mondial de réflexion dans ce domaine. Intervenant à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de la ferme au commerce de détail, Second Harvest récupère les surplus de nourriture pour éviter leur rejet dans les décharges et ses conséquences environnementales. Depuis 1985, Second Harvest a redistribué plus de 70 millions de kilos de nourriture et prévenu l'émission dans l'atmosphère de 192 millions de livres de gaz à effet de serre (87 000 tonnes). Avec le soutien de centaines d'entreprises, de fondations et les communautés, Second Harvest récupère et livre suffisamment de nourriture pour offrir plus de 50 000 repas par jour dans un réseau croissant constitué de plus de 1 500 organismes sociaux répartis dans l'ensemble du pays. Second Harvest a également créé FoodRescue.ca, une plateforme en ligne gratuite qui relie les entreprises ayant des surplus de nourriture invendus à des organisations locales afin de protéger l'environnement et procurer une sécurité alimentaire. En réponse à la pandémie mondiale, Second Harvest a pris les rênes de la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA), une alliance réunissant les secteurs public, privé et à but non lucratif pour assurer la distribution alimentaire aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, d'un océan à l'autre.

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Sunwing

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Second Harvest

Marie-José Mastromonaco

Directrice des opérations, Québec

Second Harvest

(514) 952-2071

mariejosem@secondharvest.ca

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 06:05 et diffusé par :