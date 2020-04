Les nouveaux ordinateurs portables GIGABYTE remportent le Red Dot Design Award 2020





GIGABYTE, a récemment reçu le Red Dot Design Award 2020 pour deux ordinateurs portables de la gamme AERO - les AERO 15 OLED et AERO 17 - ainsi que deux ordinateurs portables de la gamme gaming - les AORUS 15G et AORUS 17X. Cette reconnaissance confirme la position de Gigabyte dans l'industrie des ordinateurs portables. Cette année, c'est plus de 6 500 candidats de 60 pays différents qui ont participé aux Red Dot Design Awards.

GIGABYTE s'est engagé à produire les gammes d'ordinateurs portables AERO Créateur et AORUS Gaming à Taiwan. Grâce à leur conception ultra-mince, à la calibration des couleurs Xrite Pantone, à la technologie Microsoft Azure AI et à d'autres technologies de pointe, les ordinateurs portables de GIGABYTE ont déjà été récompensés par le European Hardware Awards du meilleur ordinateur portable et les Taiwan Excellence Awards. Ils sont maintenant honorés par le prix Red Dot Design 2020.

AORUS : Redéfinir les ordinateurs portables gaming

Inspiré des voitures de course et des avions de chasse, le AORUS 17X est designé spécialement pour les hautes performances. C'est notamment grâce à ce concept de design complet que l'ordinateur s'est distingué. Le châssis est créé à l'aide de la technologie CNC (Computer Numerical Control) et des lumières LED RGB sont dispersées de bout en bout du clavier pour mettre en valeur la vitesse et la puissance impressionnante de l'ordinateur.

Le deuxième ordinateur portable gagnant, le tout nouveau AORUS 15G, est un ordinateur portable gaming conçu pour les joueurs qui voyagent : bien qu'il soit également équipé d'un clavier mécanique, l'AORUS 15G est plus léger et dispose d'une plus grande autonomie ! Son design s'inspire également des voitures de sport, pour un châssis moderne et minimaliste.

AERO : un équilibre entre performance et mobilité

L'esthétique des ordinateurs portables de la gamme AERO s'inspire quand à elle des films de science-fiction avec un châssis entièrement en aluminium, perfectionné par la technologie NIL (Nano-Imprint Lithography).

"Avec AERO, je peux faire un rendu avec After Effects et monter avec Photoshop en même temps. Je suis profondément impressionné qu'un ordinateur aussi léger puisse offrir une telle performance." déclare le graphiste Rus Khasonov.

La gamme complète d'ordinateurs portables AERO est disponible depuis le 13 avril. Pour l'occasion le géant des cartes graphiques, NVIDIA, promet un accès gratuit à Adobe Creative Cloud pendant trois mois pour les personnes achetant les modèles équipés de RTX Studio.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel: https://www.gigabyte.com/Laptop

A propos de GIGABYTE :

GIGABYTE Technology Co. Ltd., basée à Taipei, Taiwan, est reconnue comme une marque leader sur le marché high-tech avec des bureaux installés dans 24 pays à travers le monde. Fondée en 1986, GIGABYTE débute avec une petite équipe de recherche et développement et est depuis devenue l'un des fabricants de carte mère du top mondial. En plus des cartes mères et des cartes graphiques, GIGABYTE a étendu sa gamme de produits aux ordinateurs portables et de bureaux, aux serveurs de données, aux produits réseaux, aux kits mobile, et aux appareils ménagers de divertissement afin de servir chaque facette de la vie digitale, que ce soit à la maison ou au bureau. Chaque jour, GIGABYTE s'attache à « Améliorer Votre Vie » grâce à une technologie innovante, une qualité hors-normes, et un service client incomparable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gigabyte.com.

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 05:05 et diffusé par :