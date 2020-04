Tencent Cloud lance un ensemble de services anti-COVID-19 à l'échelle internationale, contribuant à la lutte mondiale contre la pandémie





SHENZHEN, Chine, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le 13 avril, Tencent Cloud a lancé un ensemble de services anti-COVID-19 à l'échelle internationale pour soutenir la lutte mondiale contre la pandémie. Cet ensemble de services aidera les entreprises, les établissements médicaux et les gouvernements du monde entier à relever les défis uniques que pose la COVID-19. Il s'agit de la dernière mesure prise par Tencent pour apporter son aide dans le cadre de la campagne mondiale contre la pandémie. Elle fait suite à la création d'un fonds mondial de lutte contre la COVID-19 de 100 millions de dollars américains et au déploiement d'une plateforme internationale d'information sur la COVID-19.

Les produits lancés dans la première phase peuvent être utilisés à diverses fins, telles que permettre la collaboration à distance, faciliter les consultations médicales en ligne et aider les gouvernements à promouvoir l'accès à des informations fiables. Afin d'aider les entreprises et organismes dans le besoin, Tencent Cloud fournira également des crédits gratuits pour l'achat de certains services cloud, accessibles sur le site internet officiel de Tencent Cloud.

VooV Meeting, la version internationale de Tencent Meeting, a déjà été déployée dans plus de 100 pays et régions et mise gratuitement à la disposition des utilisateurs. Le service permet la tenue de réunions pouvant compter jusqu'à 300 participants, ce qui en fait un outil de première importance pour aider les entreprises à fonctionner en télétravail, les structures éducatives à dispenser des cours en ligne et les établissements médicaux à proposer des consultations en ligne.

Grâce au service de diffusion en direct de Tencent Cloud, à la technologie de communication en temps réel de Tencent (Tencent Real-Time Communication, TRTC), à ses bases de données, à sa plateforme d'accélération globale des applications (Global Application Acceleration Platform, GAAP) et à sa solution de sous-titrage (AI Transfy), les écoles, les hôpitaux et autres établissements peuvent également mettre en place rapidement leur propre environnement de diffusion en direct pour la consultation et l'enseignement à distance.

Publier et diffuser en temps utile des informations concernant la prévention de la COVID-19 est de toute première importance durant l'épidémie. Le service SMS de Tencent Cloud est disponible dans plus de 200 pays et régions par l'intermédiaire de plus de 1000 opérateurs, ce qui peut aider les organismes gouvernementaux à communiquer rapidement au public des informations relatives à la COVID-19 à des fins de prévention.

Tencent a déjà lancé une plateforme mondiale d'information médicale pendant l'épidémie. Ce service a également été lancé en anglais et comprend notamment une rubrique d'information sur l'épidémie de COVID-19, des outils d'autodépistage de la COVID-19 reposant sur l'intelligence artificielle, We Doctor et Dingxiangyuan, qui donne aux utilisateurs du monde entier accès aux dernières informations sur l'épidémie, à des connaissances médicales, à des conseils d'autodiagnostic, à des cliniques volontaires en ligne et plus encore.

Tencent a par ailleurs apporté une contribution technologique à la lutte mondiale contre COVID-19 en proposant en open source le module international de son mini programme COVID-19 (TH_COVID19_International) le 27 mars, ce qui en fait une importante source d'informations mise gratuitement à la disposition des utilisateurs du monde entier. Les organismes gouvernementaux, les établissements de santé, les médias et les développeurs du monde entier peuvent accéder au mini programme pour développer leurs propres services en lien avec la pandémie. Le 3 avril, Tencent a passé en open source son assistant d'autotriage COVID-19, un programme qui permet à tout un chacun de procéder à une autoévaluation des symptômes potentiels du coronavirus. Le service permet d'informer le public en lui fournissant des conseils de prévention, réduisant ainsi le risque d'infection croisée causée par la panique et allège la charge de travail des personnels médicaux.

En Chine, Tencent aide les entreprises et les organismes gouvernementaux à lutter contre l'épidémie avec une série de produits et services. Divers mini programmes en lien avec la pandémie et fournis par des tiers ont été développés pour permettre au public d'accéder aux renseignements et aux dernières informations sur le sujet. Des produits tels que VooV Meeting, WeChat Work et Tencent Document fournissent des outils qui permettent aux entreprises de travailler ensemble à distance avec efficacité. La solution de formation en ligne intégrée de Tencent permet à plus de 100 millions de professeurs de continuer à enseigner et aux élèves et étudiants de poursuivre leur apprentissage malgré la fermeture des établissements scolaires. Tencent a également aidé des établissements scientifiques à accélérer les travaux de recherche et développement de nouveaux médicaments grâce à des technologies d'intelligence artificielle et de traitement informatique de pointe.

Tencent est déterminée à soutenir la lutte mondiale contre le virus en mettant à profit son expérience, ses technologies et ses produits.

