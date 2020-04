L'API vidéo de Vonage aide Doctolib à fournir des consultations de télésanté gratuites pendant la crise de santé publique





Vonage (Nasdaq: VG), un leader mondial en communication cloud d'entreprise, a annoncé aujourd'hui que Doctolib, un grand fournisseur de logiciels de gestion des consultations, a pu s'engager encore davantage auprès des professionnels de santé pour lutter contre la propagation du COVID-19 grâce à son service de télésanté basé sur les API vidéo de Vonage.

Sanche d'Abravanel, directeur de la stratégie patient chez Doctolib, a déclaré : « Les téléconsultations permettent aux professionnels de santé de traiter les patients à distance, en leur offrant un traitement et de précieuses indications tout en limitant la propagation du COVID-19. Nous avons la capacité d'environ 100 000 consultations vidéo chaque jour, et 30 000 autres médecins seront intégrés dans les prochains jours. Nous prévoyons donc une augmentation du nombre de téléconsultations. Les solutions des API vidéo de Vonage nous apportent la technologie nécessaire pour la vidéo, ce qui nous garantit que le système continuera de fonctionner même si la charge augmente considérablement ».

La plateforme API de Vonage offre des capacités de communication programmable intégrée et personnalisée par le biais des API qui permettent aux applications et aux entreprises de se connecter facilement avec les clients sur leurs canaux préférés - SMS, message vocal, chat, messagerie et vidéo. Avec des API ouvertes qui s'alignent sur des consignes très strictes de sécurité des soins de santé et de gestion des données, les API de Vonage vous permettent d'intégrer facilement des vidéos dans vos applications pour résoudre vos problèmes particuliers de manière sécurisée et évolutive.

Vonage est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions vidéo webRTC depuis la création de la norme webRTC en 2012. Dotée de fonctionnalités de sécurité avancées telles que les supports et enregistrements chiffrés, et des analyses approfondies fournissant des informations avancées sur la qualité de service, la plateforme vidéo via API de Vonage aide les professionnels de soins de santé à créer des applications vidéo personnalisées qui permet à leurs clients d'exploiter la formidable puissance des capacités de télésanté qui s'ouvre à eux, en les aidant à fournir des services médicaux et de santé virtuels en temps réel et à établir des connexions plus approfondies et plus enrichissantes avec leurs patients.

Doctolib, la start-up e-santé la plus importante et à plus forte croissance en Europe, permet à tous les médecins et patients français, y compris à ses 3 500 abonnés existants, d'utiliser gratuitement les capacités de consultation vidéo développées à l'aide des API vidéo de Vonage pendant toute la durée de la crise de santé publique . Doctolib finance entièrement l'installation, l'équipement et la gestion du service et pourrait faire bénéficier plus de 80 000 professionnels de santé. Chaque professionnel de santé bénéficie d'un soutien de la CNAM de 350 ? par an, pour stimuler les téléconsultations.

« Riche d'un long passé en tant que leader du secteur de la vidéo, Vonage dynamise les solutions de nombreux services de télésanté leaders dans le monde, notamment Doctolib », a déclaré Omar Javaid, président de Vonage API Platform Group. « Il est essentiel que les professionnels de soins de santé soient en mesure de fournir un service efficace et continu en cas d'imprévu, et l'adoption de services de télésanté signifie que les personnes obligées de s'isoler peuvent accéder aux soins de praticiens à des milliers de kilomètres ici et là : une étape importante pour la protection d'autres patients et les professionnels de santé ».

Vonage a lancé plusieurs nouvelles solutions gratuites destinées aux professionnels de soins de santé qui n'ont pas actuellement la possibilité d'exercer dans des milieux éloignés pour répondre à la crise sanitaire du COVID-19. Découvrez les offres gratuites de Vonage et comment sa technologie peut vous aider à dispenser des soins à distance.

